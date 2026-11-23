ビジャレアルが、コートジボワール代表FWニコラ・ぺぺを巡る奇妙な報道に対して声明を発表した。

2024年夏からビジャレアルでプレーするぺぺ。今シーズンもラ・リーガで8試合に出場し2得点を記録。チャンピオンズリーグでも2試合でプレーしている。

そのぺぺは、10月の初旬に目の手術を実施。すでに戦列復帰は果たしているものの、この手術に関して奇妙な噂と報道が。ぺぺは、今年の夏に発生した皆既日食を目の保護具なしで観測し、それが原因で目に問題が生じて手術を受けたと話題となっていた。

22日にはバルセロナと対戦した中、ぺぺはベンチスタートとなるも75分からピッチに立っており、プレーに何も問題はなかったが、再びこの話題が浮上していた。

ビジャレアルはこの噂に声明を発表。「ビジャレアルは、最近様々なメディアで報じられた情報に対し、ニコラ・ぺぺの眼科手術が、日食の観測と何らかの関係があるという話は完全に誤りであることを明確にします」と、きっぱり否定。「この手術は、今回の県とは全く無関係な理由で、以前から予定されていました」と、皆既日食に関するものではないとし、「クラブは、選手の健康に関する事柄を報じる際には、正確さと責任ある対応を求めます」と、根拠のない噂を報じたメディアに注意喚起した。

また、ぺぺ自身もSNSを通じてこの件について触れ、「メディアはひどく無能だ。放っておいてくれ」と、根拠のない噂話を鵜呑みにして報じたメディアを批判した。