プレミアリーグ第11節が現地時間21日に行われ、チェルシーとリーズが対戦した。

シャビ・アロンソ監督の下、新体制をスタートさせたチェルシーは、10試合を消化したリーグ戦で勝ち点「16」の現在5位。前節はサンダーランドに0－1で敗戦を喫している。対するリーズは、勝ち点「14」の9位。前節はトッテナム・ホットスパーを1－0で下し、6試合ぶりの勝利を収めている。

日本代表MF田中碧がスタメン出場を果たした一戦は、立ち上がりから激しい攻防が続き、18分にはリーズのドミニク・カルヴァート・ルーウィンのヘディングシュートがバーに直撃。その後もカルヴァート・ルーウィンがシュートを放つ場面もあったが、先制はチェルシー。25分にモーガン・ロジャーズのアシストからエマヌエル・エメガが鋭い左足シュートでネットを揺らし、試合の均衡を破る。

先制を許したリーズだったが、28分にすぐさま同点弾。カルヴァート・ルーウィンとノア・オカフォーのコンビでシュートまで持ち込み、最後はオカフォーが2試合連続となるゴールを沈めた。その後も敵陣でのボール奪取から田中がミドルシュートを放つなど、リーズのペースで試合が進行する。

1－1で試合を折り返し、後半の立ち上がりにロジャーズがハンドを犯してしまい、リーズがPKを獲得。カルヴァート・ルーウィンはGKエミリアーノ・マルティネスの逆を突き、リーズが逆転に成功する。さらにリーズは59分に追加点。ロングスローを起点に攻撃を繰り出すと、イーサン・アンパドゥのクロスにオカフォーは合わせ、リードを2点に広げる。

リズムを掴めないチェルシーは65分にペドロ・ネトとダニー・ウェルベックを投入。しかし、前線からのマンツーマンと、引いてブロックを形成する方法を併用するリーズの守備を攻略できない。迎えた86分、守備で奮闘した田中が交代。アントン・シュタッハがピッチに送り込まれる。

終盤にかけて、チェルシーが攻勢を強めたものの、後半アディショナルタイムにリーズが追加点。途中出場のブレンデン・アーロンソンがネットを揺らし、ここで勝負あり。リーズが『スタンフォードブリッジ』で逆転勝利を収めている。

次節、チェルシーは27日にノッティンガム・フォレストと、リーズは28日にコヴェントリーとそれぞれ対戦する。

【スコア】

チェルシー 1－4 リーズ

【得点者】

1－0 25分 エマヌエル・エメガ（チェルシー）

1－1 28分 ノア・オカフォー（リーズ）

1－2 53分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（PK／リーズ）

1－3 59分 ノア・オカフォー（リーズ）

1－4 90＋2分 ブレンデン・アーロンソン（リーズ）