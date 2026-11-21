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シカゴ・カブスをFAとなっている鈴木誠也外野手は日本時間18日、球団から提示されていた1年2315万ドルのクオリファイングオファーを拒否したと伝えられた。今後さらに争奪戦が進展していくとみられる中、米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』は、カブス残留の目は薄いとの見解を示している。



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鈴木は2022年から5年間カブスでプレーし、通算113本塁打など確かな実績を残した。球団側としては、できれば来季以降も主軸としてプレーし続けてほしい状況ではある。



ただ、同メディアは「今オフ、鈴木とカブスの再契約を結びつける報道はそれほど多くない。彼はメジャーでのキャリア最初の5年間をシカゴで過ごしたものの、来季もプレーする姿は想像しにくい。「ジアスレチックのパトリック・ムーニー記者は、『32歳の彼には、カブスが許容できる範囲を超える契約オファーが届くとみられている。チームは投手陣の補強を急務としている上、すでに4人の野手に対して総額6億ドル以上の大型契約を結んでいるからだ』と伝えた」と言及。



続けて、「鈴木は今オフのFA市場でも有力選手の一人であり、1億ドルを超える契約を手にすることはほぼ確実とみられる。スポットラックは今オフ、4年総額1億990万ドルの契約を結ぶと予測している。その彼は来季に向けたクオリファイングオファーを拒否しており、カブス退団にまた一歩近づいている」と記している。











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