2022年に16勝、防御率2.14を記録した先発右腕。故障が相次ぎ、昨季限りでドジャースの40人枠を外れた。今季はロイヤルズでメジャー復帰を果たしたが、登板は1試合のみ。来季の復活を期す。［1/6ページ］

16勝右腕が右肘手術を経てメジャー復帰

トニー・ゴンソリン

[caption id="attachment_266650" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のトニー・ゴンソリン（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：191㎝／93㎏

・生年月日：1994年5月14日（32歳）

・昨季成績：7試合登板（36回）、3勝2敗、38奪三振、防御率5.00

・今季成績：1試合登板（2回2/3）、0勝0敗、5奪三振、防御率16.88

2022年に16勝を挙げるも、2023年以降は度重なる故障に苦しんだトニー・ゴンソリン。昨季は完全復活が期待されたが、思うようなシーズンを過ごせなかった。

2016年MLBドラフト9巡目（全体281位）でロサンゼルス・ドジャースに入団。2019年にメジャーデビューを飾り、先発投手としてキャリアを積んだ。

2022年には開幕から圧巻の投球を見せ、自身初のオールスターゲームに選出。同年は24試合（130回1/3）に登板し、16勝1敗、防御率2.14と高いパフォーマンスを示した。

しかし、翌2023年は状態が上がらず、20試合の登板で8勝5敗、防御率4.98と急降下。同年9月に右肘側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、長期離脱を余儀なくされた。

昨季は4月に2年ぶりのメジャー復帰を果たしたが、6月に右肘痛を再発。8月に右肘へインターナルブレースを装着する手術を受け、残りのシーズンを欠場した。

同年は7試合の登板にとどまり、3勝2敗、防御率5.00と低調な結果に終わった。シーズン終了後に40人枠を外れ、FAとなった。

今季8月にカンザスシティ・ロイヤルズとメジャー契約を締結すると、リハビリ登板を経て9月にメジャー復帰。登板は1試合のみで、2回2/3を5失点、防御率16.88に終わった。

それでも、ロイヤルズはシーズン終了後に来季の契約オプションを行使。先発、救援の両面で再起を目指すことになった。

[caption id="attachment_266654" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ロサンゼルス・ドジャースのカービー・イェーツ、デーブ・ロバーツ監督、マイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

かつて41セーブ、防御率1.19を記録した守護神。昨季は故障が相次ぎ、ドジャースで防御率5.23と苦戦。今季はエンゼルスとパイレーツで防御率3.19まで改善したものの、シーズンを最後に現役を退いた。［2/6ページ］

3度の故障離脱を経て移籍先で復調も引退

カービー・イェーツ

[caption id="attachment_266648" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のカービー・イェーツ（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178㎝／93㎏

・生年月日：1987年3月25日（39歳）

・昨季成績：50試合登板（41回1/3）、4勝3敗3セーブ15ホールド、52奪三振、防御率5.23

・今季成績：46試合登板（42回1/3）、2勝5敗3セーブ1ホールド、49奪三振、防御率3.19（2球団合計）

昨季はブルペンの中心としての活躍が期待されたが、大不振に陥ったカービー・イェーツ。1年限りでロサンゼルス・ドジャースを退団した。

2014年にメジャーデビューを果たしたイェーツ。複数球団を渡り歩きながらも、救援一筋でキャリアを歩んだ。

サンディエゴ・パドレスでプレーした2019年には、60試合の登板で0勝5敗41セーブ、防御率1.19をマークし、最多セーブ投手に輝いた。

その後はトミー・ジョン手術など故障が重なり、長期離脱した時期もあったが、2023年に完全復活。翌2024年は61試合に登板し、7勝2敗33セーブ、防御率1.17、奪三振率12.41と圧巻の投球を披露した。

同年オフに1年契約でドジャースへ移籍。セットアッパーとして期待されていたが、3度の負傷者リスト（IL）入りを強いられた。

昨季は50試合に登板したが、4勝3敗3セーブ、防御率5.23と思うようなパフォーマンスが発揮できず。ポストシーズンはロースターを外れ、1年限りで退団となった。

その後、今年1月にロサンゼルス・エンゼルスと1年契約。8月にはトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍し、2球団合計46試合で2勝5敗3セーブ、防御率3.19を記録した。

9月26日に行われたデトロイト・タイガース戦では、メジャー518試合目にして初先発。これが現役最後の登板となり、12年間のメジャー生活に別れを告げた。

[caption id="attachment_266654" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ロサンゼルス・ドジャースのカービー・イェーツ、デーブ・ロバーツ監督、マイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

昨季途中に加入し、故障者が相次いだ捕手陣を支えた控え捕手。ワールドシリーズでは出場機会がなかったが、世界一を経験した。今季は一度移籍した後、ドジャースに復帰したが、再び40人枠から外れてFAとなった。［3/6ページ］

世界一の控え捕手が再加入も再びFAに

ベン・ロートベット

[caption id="attachment_295031" align="aligncenter" width="1200"] （写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178㎝／93㎏

・生年月日：1997年9月25日（29歳）

・昨季成績：44試合出場、打率.152（112打数17安打）、1本塁打、10打点（2球団合計）

・今季成績：16試合出場、打率.185（27打数5安打）、1打点

昨季のトレードデッドラインでロサンゼルス・ドジャースに加入し、正捕手の穴を埋める活躍を見せたベン・ロートベット。今季はメッツ傘下で開幕を迎えたが、シーズン途中にドジャースへ復帰した。

2021年にミネソタ・ツインズでメジャーデビュー。タンパベイ・レイズに在籍した2024年は112試合に出場し、打率.228、3本塁打、31打点を記録した。

昨季は7月末にドジャースへ移籍すると、ウィル・スミス、ダルトン・ラッシングと捕手陣に故障者が相次ぎ、9月からスタメンの機会が増加。巧みなインサイドワークで投手陣をリードした。

ポストシーズンでも4試合に出場し、打率.429（7打数3安打）を記録。リーグ優勝決定シリーズとワールドシリーズでは出場機会がなかったものの、ロースターに入り、世界一を経験した。

だが、シーズン終了後はレッズ、ドジャース、メッツと目まぐるしく所属球団が変わり、今季はメッツ傘下3Aでプレー。48試合で打率.235、6本塁打、26打点を記録した。

8月にはトレードでドジャースへ復帰。捕手陣に故障者が相次いだことでメジャーへ昇格し、16試合に出場したが、打率.185、1打点に終わった。

9月に再び40人枠を外され、傘下3Aへ降格。10月17日にFAとなっており、再び新たな所属先を探すことになった。

[caption id="attachment_266654" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ロサンゼルス・ドジャースのカービー・イェーツ、デーブ・ロバーツ監督、マイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

昨季はドジャース最多の71試合に登板し、世界一にも貢献した左腕。だが、今季開幕前に40人枠を外され、ツインズに移籍した。新天地で39試合に登板したものの、左広背筋の故障で手術を受け、再びFAとなった。［4/6ページ］

71試合登板の鉄腕がDFA、移籍先でも手術

アンソニー・バンダ

[caption id="attachment_266649" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のアンソニー・バンダ（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：188㎝／100㎏

・生年月日：1993年8月10日（33歳）

・昨季成績：71試合登板（65回）、5勝1敗12ホールド、61奪三振、防御率3.18

・今季成績：39試合登板（34回1/3）、2勝0敗2セーブ10ホールド、33奪三振、防御率4.46

昨季はチームトップの71試合に登板するなど、鉄腕ぶりを発揮したアンソニー・バンダ。しかし、同年オフに放出となり、今季はミネソタ・ツインズでプレーした。

2017年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。なかなかメジャーに定着できず、複数球団を渡り歩いたが、ロサンゼルス・ドジャースに加入した2024年に飛躍を遂げた。

同年は48試合に登板し、3勝2敗2セーブ、防御率3.08を記録。

ポストシーズンでも10試合の登板で防御率1.13と好投し、ワールドシリーズ制覇の原動力となった。

さらに昨季は、キャリアハイとなる71試合に登板。5勝1敗、防御率3.18とフル回転の活躍を見せた。

だが、今年2月に40人枠を外れてDFAに。その後、トレードでツインズへ移籍した。

今季は39試合に登板し、2勝0敗2セーブ10ホールド、防御率4.46を記録。シーズン序盤は不安定な投球も見られたが、勝ちパターンの一角を担った。

しかし、6月に左広背筋を痛めて負傷者リスト入り。手術を受けたことでシーズン中の復帰はかなわず、10月には40人枠から外れた。現在はFAとなっており、復帰は来季途中になる見込みだ。

[caption id="attachment_266654" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ロサンゼルス・ドジャースのカービー・イェーツ、デーブ・ロバーツ監督、マイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

昨季はドジャースで左翼のレギュラー格を担いながら、打率.199と低迷した外野手。オフにFAとなり、今季はカブスへ移籍。113試合で15本塁打、OPS.800を記録し、復調を印象づけるシーズンとなった。［5/6ページ］

打率1割台からカブスでOPS.800へ復調

マイケル・コンフォート

[caption id="attachment_266652" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のマイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180㎝／98㎏

・生年月日：1993年3月1日（33歳）

・昨季成績：138試合出場、打率.199（418打数83安打）、12本塁打、36打点、1盗塁

・今季成績：113試合出場、打率.240（271打数65安打）、15本塁打、45打点、1盗塁

昨季は左翼のレギュラー格として起用されたが、打率2割を下回るなど大不振に陥ったマイケル・コンフォート。シカゴ・カブスに移った今季は、復調を印象づけた。

2014年MLBドラフト1巡目（全体10位）でニューヨーク・メッツに入団。強打の外野手として頭角を現し、2017年にはオールスターゲームに選出された。

2019年には打率.257、キャリアハイの33本塁打、92打点をマークする活躍を見せた。

2023年からサンフランシスコ・ジャイアンツでプレーし、2024年は130試合出場、打率.237、20本塁打、66打点と一定のパフォーマンスを発揮。

昨季は左翼のレギュラー候補としてロサンゼルス・ドジャースに加入。しかし、138試合に出場したが、打率.199、12本塁打、36打点と期待外れの成績に終わった。

ポストシーズンではロースターから外れ、オフにFAとなった。

その後、カブスとマイナー契約を結ぶと、鈴木誠也の負傷離脱もあって開幕ロースター入り。今季は113試合に出場し、打率.240、15本塁打、45打点、OPS.800と昨季から数字を改善した。

シーズン終了後の10月29日に再びFAとなった。長打力が健在であることを示しただけに、今後の契約動向が注目される。

[caption id="attachment_266654" align="aligncenter" width="1200"] （左から）ロサンゼルス・ドジャースのカービー・イェーツ、デーブ・ロバーツ監督、マイケル・コンフォート（写真：Getty Images）[/caption]

28歳でメジャーデビューし、昨季はドジャースの世界一を経験した俊足外野手。オフに40人枠を外され、今季はカブスへ移籍。3Aで開幕したが、6月にメジャー昇格を果たし、17試合で打率.375を記録した。［6/6ページ］

28歳デビューの外野手が移籍先でメジャー再昇格

ジャスティン・ディーン

[caption id="attachment_266653" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャース時代のジャスティン・ディーン（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：173㎝／84㎏

・生年月日：1996年12月6日（29歳）

・昨季成績：18試合出場、打率.000（2打数0安打）、1盗塁

・今季成績：17試合出場、打率.375（8打数3安打）、3打点、1盗塁

昨季は28歳にして、念願のメジャーデビューを果たしたジャスティン・ディーン。ワールドシリーズでは外野守備で存在感を示したが、1年限りでロサンゼルス・ドジャースを去ることになった。

2018年MLBドラフト17巡目（全体502位）でアトランタ・ブレーブスに入団。長らくマイナーでの生活が続き、2024年オフにマイナー契約でドジャースに加わった。

2025年はドジャース傘下3Aで90試合に出場し、打率.289、6本塁打、33打点、27盗塁の好成績をマーク。8月にメジャーデビューを飾った。

出場機会は代走や外野の守備固めに限られたが、18試合に出場。ポストシーズンでも守備、走塁要員として起用され、チャンピオンリングを手にした。

しかし、シーズン終了後に40人枠を外れ、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。さらに今年1月にジャイアンツからDFAとなった後、ウエーバーを経てシカゴ・カブスに加入した。

開幕は傘下3Aで迎えたが、6月にメジャー昇格。同月19日のセントルイス・カージナルス戦では、メジャー初安打となる3点三塁打を放った。

今季は17試合に出場し、打率.375、3打点、1盗塁を記録。打数はわずか8にとどまったが、代走や外野守備も含めて持ち味を発揮した。

8月に一度マイナーへ降格したものの、9月末に再昇格。シーズン終了時点でもカブスの40人枠に残っており、来季はさらなる出場機会の増加を狙う。

【了】