







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは20日、涌井秀章投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



涌井は横浜高を経て、2004年ドラフト1巡目で西武に入団。西武、ロッテ、楽天でプレーした後、2023年に中日へ移籍した。



これまで最多勝を4度獲得し、2009年には沢村賞に輝くなど、長年にわたって先発投手として実績を積み重ねてきた。



プロ22年目の今季は交流戦から一軍の先発ローテーションに加わり、12試合に先発。



64回1/3を投げて4勝3敗、7四球、46奪三振、29失点、28自責点、防御率3.92を記録し、40歳を迎えたシーズンでも安定した投球を見せた。



今季の4勝で、プロ入りした2005年から22年連続となる白星を記録。8月26日の阪神タイガース戦では6回無失点の好投で勝利投手となり、通算170勝に到達した。



横浜高の先輩・松坂大輔氏が記録した日米通算170勝にも並んだ。



プロ通算では529試合に登板し、170勝170敗、37セーブ、16ホールド、2131奪三振、防御率3.59。先発、救援の双方で経験を重ねながら、20年以上にわたって第一線で投げ続けている。



来季はプロ23年目を迎えるベテラン右腕。41歳となるシーズンでも先発ローテーションの座を争い、通算200勝へ一歩ずつ白星を積み重ねたいところだ。

















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【了】