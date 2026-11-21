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NPB・埼玉西武ライオンズの平良海馬投手は今オフ、ポスティングを利用してのMLB移籍を目指している。既に様々な球団が新天地候補に浮上しているが、ニューヨーク・ヤンキースについては補強ターゲットを変更して狙いにきているようだ。米メディア『ボラビップ』が報じた。



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同メディアは「今季を不本意な形で終えたヤンキースは、巻き返しに向けて日本球界の選手にも目を向けており、佐藤が有力候補の一人に浮上している。彼の獲得争いではフィラデルフィア・フィリーズが最有力候補となる可能性が報じられているものの、MLB事情に詳しいマーク・フェインサンド記者によると、ヤンキースは三塁手の補強候補として佐藤を最優先に考えているという。一方、アレク・ボーム内野手への関心は薄れているとのことだ」と言及。



続けて、「両者のタイプは対照的だ。ボームは三振が少ない右打ちのコンタクトヒッターだが、長打力は三塁手や一塁手としてはやや物足りない。左の強打者である佐藤は三振数が多いものの、試合の流れを一変させるほどの長打力を誇る。守備面では、身体能力と複数ポジションへの対応力で佐藤が大きく上回っている」と記している。



攻守両面で佐藤は高く評価されているようだが、果たしてヤンキース入りが実現することはあるのだろうか。











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