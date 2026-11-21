リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督が、負傷離脱中のフランス代表FWウーゴ・エキティケの復帰時期について語った。21日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。

昨夏にフランクフルトからリヴァプールへ加入したエキティケは、1年目から公式戦45試合の出場で17ゴールを記録する活躍を披露。しかし、今年4月に行われた2025－26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦で負傷し、アキレス腱断裂の大ケガを負い長期離脱を余儀なくされている。

それでも、リヴァプールは今季のCL・リーグフェーズのメンバーにエキティケを登録。イラオラ監督はその際に「リーグフェーズの最後の2試合に出場できる可能性はある」と語り、来年1月に控えるリーグフェーズ第7節インテル戦や第8節RCランス戦での復帰を見込んでいた。



そして、イラオラ監督はエキティケの復帰時期について改めてコメント。「当初の計画は1月で、それは変わっていない。事がうまく進めば、より早い復帰も計画でき、それは皆にとってずっと良いことだと思う。でも、今は1月の復帰にフォーカスしている」と語り、復帰に向けたリハビリが予定通りに進んでいることを明かした。