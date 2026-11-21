







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは20日、植田海内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



小川は横須賀工高、東海大学九州キャンパスを経て、2019年ドラフト6位で阪神に入団。183センチ、86キロの右投右打で、ルーキーイヤーから一軍21試合に登板した。



2021年には19試合でプロ初勝利を含む1勝、2ホールド、防御率2.95を記録。翌2022年には開幕ローテーション入りを果たすなど、先発でも経験を積んだ。



しかし、その後は右肘の故障に苦しみ、2023年9月に右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けた。同年オフから育成選手として再出発し、長いリハビリを経て2025年8月にファームで実戦復帰を果たした。



今季は一軍登板こそなかったものの、ファームで29試合に登板。41回2/3を投げて2勝2敗、15四球、33奪三振、24失点、22自責点、防御率4.75を記録し、手術後初めてシーズンを通して登板を重ねた。



シーズン終了後も復調を印象づけ、10月20日のフェニックス・リーグ、ハヤテ戦では6回を無安打無四死球、9奪三振。1人の走者も許さない完全投球を披露した。



かつて一軍で先発ローテーションも経験した右腕は、長いリハビリを経て再び実戦で腕を振れる状態まで戻ってきた。来季は支配下復帰を勝ち取り、2022年以来となる一軍マウンドへの復帰を目指したいところだ。

















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