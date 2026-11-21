21日にエスコンフィールドで開催された日本ハムのファン感謝祭『F FES2026』で新庄剛志監督が、「2027年、ホームラン王と打点王の二冠を必ず獲ってくれるだろうと期待して、4番ライト、リーダー・万波中正」と来季の開幕戦の4番に万波中正を指名した。

これを受けて万波は「全く聞いていなくて、僕もすごく驚いているんですけど、1年間リーダーとして、また4番バッターとして、務め上げられるように精一杯頑張ります」と意気込んだ。

万波は今季119試合に出場して、打率.257、21本塁打、55打点。なお4番では、31試合に出場して、打率.314、5本塁打、20打点と結果を残した。

ちなみに直近10年の日本ハムの開幕戦の4番打者を調べると、2017年から5年連続で中田翔が務め、新庄監督が就任した22年からは22年が松本剛、23年が野村佑希、24年がマルティネス、25年が野村佑希、そして今季は郡司裕也が務めた。

22年に松本剛が4打数2安打と打ったが、23年以降は4番打者の開幕戦の安打がない。万波は来季、3月26日のオリックスとの開幕戦で、チーム5年ぶりに4番打者の開幕戦安打を放つことができるか注目だ。

▼ 直近10年の開幕4番打者の成績

17年 『4番・ファースト』中田翔 4打数0安打

18年 『4番・ファースト』中田翔 3打数0安打

19年 『4番・ファースト』中田翔 5打数1安打1本塁打4打点

20年 『4番・ファースト』中田翔 4打数1安打

21年 『4番・ファースト』中田翔 3打数0安打

22年 『4番・ライト』松本剛 4打数2安打

23年 『4番・サード』野村佑希 3打数0安打

24年 『4番・ファースト』マルティネス 3打数0安打

25年 『4番・ファースト』野村佑希 4打数0安打

26年 『4番・サード』郡司裕也 4打数0安打