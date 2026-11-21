2026／27明治安田J1リーグ第15節が21日に行われ、セレッソ大阪とFC東京が対戦した。

前節のダービーを制して未勝利から抜け出したC大阪は、今季初の連勝を狙う一戦。対する首位FC東京も、ミッドウィークに控えるサンフレッチェ広島との直接対決に向けて弾みをつけたいところだ。

試合の均衡が破れたのは開始8分、FC東京が先制する。ピッチ中央で高宇洋が上門知樹からボールを奪ってカウンターを展開。ペナルティエリア手前まで運んだ高のラストパスを受け取り仲川輝人が決めきった。

リードで折り返したFC東京は、後半開始早々に大きな追加点を奪う。常盤亨太の放ったシュートは相手に当たってクロスバーに直撃。こぼれ球に反応した長倉幹樹がダイビングヘッドでねじ込んだ。

攻撃のアイデアに欠くC大阪がFC東京の堅守に苦しむなか、FC東京は終盤にダメ押しの3点目を橋本拳人がマーク。試合はこのまま終了し、C大阪は2試合ぶり黒星、FC東京は4連勝を達成した。

FC東京は10試合連続クリーンシートのJ1リーグ新記録を樹立。今節軒並み上位勢が勝ち点を落としていたなかでの一人勝ちで、2位以下との勝ち点差を「5」に広げた。

次節は25日に行われ、C大阪は敵地で浦和レッズと、FC東京はホームで広島と対戦する。

【スコア】

セレッソ大阪 0－3 FC東京

【得点者】

0－1 8分 仲川輝人（FC東京）

0－2 49分 長倉幹樹（FC東京）

0－3 90分 橋本拳人（FC東京）

【ゴール動画】C大阪vsFC東京