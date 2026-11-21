2026／27明治安田J1リーグ第15節が20日と21日に行われた。

首位のFC東京はセレッソ大阪に3－0で快勝。J1リーグ新記録の10試合連続無失点を達成した。

2位以下の上位は軒並み勝利を逃した。FC町田ゼルビアは4試合連続のスコアレスドロー。サンフレッチェ広島は後半アディショナルタイムの失点で勝利を逃した。柏レイソルはジェフユナイテッド千葉とのダービーマッチで敗れ、ヴィッセル神戸は水戸ホーリーホックに10試合ぶりの白星を献上。鹿島アントラーズも清水エスパルスと引き分けた。

京都サンガF.C.は浦和レッズに逆転勝利で3連勝。東京ヴェルディは名古屋グランパスと引き分け、連勝は「3」で止まった。

最下位のアビスパ福岡は城福浩監督の初陣で川崎フロンターレに敗戦。退場者を出したガンバ大阪はファジアーノ岡山に敗れて降格圏脱出とはならなかった。

今節の結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第15節

▼11月20日（金）

鹿島アントラーズ 1－1 清水エスパルス

柏レイソル 0－1 ジェフユナイテッド千葉

ヴィッセル神戸 1－2 水戸ホーリーホック

▼11月21日（土）

東京ヴェルディ 0－0 名古屋グランパス

FC町田ゼルビア 0－0 V・ファーレン長崎

京都サンガF.C. 2－1 浦和レッズ

サンフレッチェ広島 2－2 横浜F・マリノス

川崎フロンターレ 1－0 アビスパ福岡

セレッソ大阪 0－3 FC東京

ガンバ大阪 0－1 ファジアーノ岡山

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 FC東京（36／＋28）

2位 広島（31／＋22）

3位 柏（31／＋10）

4位 町田（30／＋20）

5位 神戸（27／＋8）

6位 川崎F（25／＋5）

7位 鹿島（24／＋5）

8位 横浜FM（23／＋6）

9位 浦和（22／－7）

10位 岡山（20／－5）

11位 京都（19／－3）

12位 C大阪（17／－12）

13位 千葉（16／－7）

14位 名古屋（15／－8）

15位 東京V（15／－10）

16位 清水（15／－13）

17位 長崎（14／－5）

18位 G大阪（12／－9）

19位 水戸（12／－13）

20位 福岡（8／－12）

◆■今後の対戦カード

【J1第16節】

▼11月25日（水）

19:00 水戸 vs 東京V

19:00 千葉 vs 名古屋

19:00 FC東京 vs 広島

19:00 岡山 vs 清水

19:00 福岡 vs 横浜FM

19:00 長崎 vs 川崎F

19:30 浦和 vs C大阪

【J1第17節】

▼11月28日（土）

14:00 清水 vs 浦和

14:00 京都 vs C大阪

15:00 鹿島 vs 岡山

15:00 神戸 vs 千葉

16:00 柏 vs 広島

▼11月29日（日）

14:00 水戸 vs 長崎

14:00 横浜FM vs FC東京

15:00 川崎F vs G大阪

15:00 名古屋 vs 福岡

16:00 町田 vs 東京V

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