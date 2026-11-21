21日にエスコンフィールドで開催された日本ハムのファン感謝祭『F FES2026』で来季の開幕投手が発表され、達孝太に決まった。

新庄剛志監督は「みなさんお待たせしました。恒例の開幕投手を発表します。今まで5回開幕投手を決めてきて3回最多勝獲ってます。2027年4回目の最多勝を獲ってくれる選手は、この選手です」と話すと、場内のオーロラビジョンに北山亘基、加藤貴之、有原航平、山﨑福也、達孝太、細野晴希、柴田獅子、進藤勇也の映像が流れた後、新庄監督は「発表します。背番号16、達」と発表。

開幕投手が内定した達孝太は「2027年シーズン、エスコンフィールドで開幕投手を務めさせていただきます達孝太です」と挨拶し、「僕の誕生日が3月27日なんですけど、ボスが覚えていて、2戦目にされるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしていました。誕生日の1日前ですけど、最高の誕生日を迎えられるように精一杯頑張ります」と決意を述べた。

日本ハムは来年3月26日の開幕戦、本拠地でオリックスと対戦する。

▼ 直近10年の日本ハム開幕投手

2017年 ● 有原航平［25試 10勝13敗 防4.74］

2018年 ● ロドリゲス［9試 3勝 2敗 防5.26］

2019年 － 上沢直之［11試 5勝 3敗 防3.15］

2020年 ● 有原航平［20試 8勝 9敗 防3.46］

2021年 ● 上沢直之［24試 12勝 6敗 防2.81］

2022年 － 北山亘基［55試 3勝 5敗 9S 防3.51］

2023年 ● 加藤貴之［24試 7勝 9敗 防2.87］

2024年 ○ 伊藤大海［26試 14勝 5敗 防2.65］

2025年 ○ 金村尚真［28試 5勝 7敗5H 防2.93］

2026年 － 伊藤大海［26試 10勝 10敗 防3.18］