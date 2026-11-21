DeNAは21日、オリックスからFA宣言した宗佑磨の獲得を発表した。DeNAは横浜時代から含めてFA選手の獲得は10人になった。

これまでFAで横浜・DeNAに移籍した野手を見ると、駒田徳広、野口寿浩、橋本将、森本稀哲、鶴岡一成、小池正晃、大和、そして宗と8人になる。

選手のタイプや当時と現在では時代背景が異なり、参考にはならないが、FA移籍1年目にどのような成績を残したのか見ていきたい。

初めて横浜がFAで獲得した駒田は巨人最終年となった93年は122試合に出場して、打率.249、7本塁打、39打点と低迷も、横浜移籍初年度となった94年は全130試合に出場して打率.284、13本塁打、68打点。当時若手だった選手たちが主力に成長した98年、横浜38年ぶりのリーグ優勝・日本一となり、駒田もチームキャプテンとして大きく貢献している。

18年にDeNAに加入した大和は87年生まれで、宗が96年生まれということで、高卒でプロ入りしちょうど12年目を終えたシーズンでFA移籍で同じタイミングだ。大和は移籍初年度、阪神時代最終年となった17年から13試合多い113試合に出場した。

宗は移籍1年目にどんな成績を残すか注目だ。

◆横浜・DeNA移籍初年度の成績

駒田徳広（巨人→横浜）

巨人最終年：122試 率.249 本7 点39（93年）

横浜初年度：130試 率.284 本13 点68（94年）

野口寿浩（阪神→横浜）

阪神最終年：55試 率.191 本1 点9（08年）

横浜初年度：17試 率.211 本0 点3（09年）

橋本将（ロッテ→横浜）

ロッテ最終年：94試 率.234 本2 点27（09年）

横浜初年度：43試 率.246 本2 点13（10年）

森本稀哲（日本ハム→横浜）

日本ハム最終年：115試 率.272 本2 点30（10年）

横浜初年度：48試 率.187 本1 点9（11年）

鶴岡一成（巨人→DeNA）

巨人最終年：34試 率.218 本0 点1（11年）

DeNA初年度：102試 率.189 本1 点15（12年）

小池正晃（中日→DeNA）

中日最終年：73試 率.268 本5 点21（11年）

DeNA初年度：88試 率.192 本3 点19（12年）

大和（阪神→DeNA）

阪神最終年：100試 率.280 本1 点16（17年）

DeNA初年度：113試 率.244 本2 点27（18年）