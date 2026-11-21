







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAになっているタリック・スクーバル投手を残留させることができるか注目されている。他球団へ流出する可能性も低くはないが、そうなった場合はライバル球団から後釜を引き抜くかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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獲得候補と目されているのは、サンディエゴ・パドレス所属のアドリアン・モレホン投手。今季76登板、9勝3敗28ホールド3セーブ、防御率2.83といった数字を残しているリリーフ左腕だ。



同メディアは「ESPNのデビッド・ショーンフィールド記者は、ドジャースがスクーバル獲得に失敗した場合、モレホンが最善の代替案になると考えている」としつつ、「来季は大谷がマウンドに復帰する予定で、他にも人員は揃っている。しかし、ブルペンではアレックス・ベシア投手とエバン・フィリップス投手がFAとなっている。チームには既にエドウィン・ディアス投手とタナー・スコット投手という、球界屈指の高年俸を誇るリリーフが2人いるものの、さらにもう一人加えることは代替案の一つとして十分に考えられる」という同記者の見解を紹介。



続けて、「フィリップスは既に3年3500万ドルの契約でアトランタ・ブレーブスに移籍。ベシアの引き留めにはさらに多額の資金が必要になるとみられている。そのため、ドジャースはブルペン強化へ、もう一人スターの獲得を目指す可能性がある」と記している。











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