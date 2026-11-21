リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、自身の将来について語った。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。

現在35歳のファン・ダイクは2018年1月にサウサンプトンからリヴァプールに完全移籍。以降、DFリーダーとして公式戦通算389試合に出場し、2度のプレミアリーグ優勝や2019年のチャンピオンズリーグ制覇などに貢献してきた。

現行契約が今シーズン限りで満了を迎えるファン・ダイクは、「僕にとって一番大事なのは、コンディションが良くて、しっかり自己管理ができていること。僕の考えでは、まだ何年もやれると思っている」と、現役続行に意欲を示した。

一方で、「今シーズンが終わった後にどうなるかは、そのときになってみないとわからない」と言葉を続けたファン・ダイク。「今の時点で、僕が来シーズンどうするかを知っていると言ったり、そう発信したりする人がいるなら、それは事実じゃない。こうして話している今、僕自身もまったくわからないんだから」と、リヴァプールとの契約延長は不透明な状況であることを認めた。

「でも焦りはないよ。僕を知っている人ならわかると思うけど、僕は自分がコントロールできることにしか集中しない。今それはマンチェスター・ユナイテッド戦だ。その後はチャンピオンズリーグに集中する。年が明けてから何が起こるかは、そのときに考えればいい」

「ここまで本当に素晴らしい旅だった。今夏でほぼ10年になる。人生の大きな部分を占めてきたし、この年月で起きたすべてのことに、これからもずっと感謝し続けると思う。契約が延長されるなら、そのときはそのときだし、そうでなければ、夏にお別れを言うことになる」

「僕はあまり先のことは考えない。それも僕がうまくやってこられた理由の一つだと思っている。今さら変えるつもりはないよ。なるようになるさ。様子を見よう」