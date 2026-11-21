アメリカンフットボールのレジェンドとして知られるトム・ブレイディ氏が、チェルシーの株式取得に向け協議を行っているようだ。20日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）の優勝決定戦であるスーパーボウルを7度制すなど、レジェンドとして知られているブレイディ氏は、2度目の引退を果たした後の2023年8月にトム・ワグナー氏率いるナイトヘッド・キャピタルによるバーミンガム買収に合わせて、同クラブの株式を取得。同クラブのアドバイザリー・ボードの会長に任命されたほか、『Amazon Prime』のドキュメンタリーでは当時監督を務めていたウェイン・ルーニー氏の労働倫理に疑問を呈したことが大きな話題にもなっていた。

そんなブレイディ氏は3年間保有していたバーミンガムの少数株式を今月売却。同クラブは「バーミンガム・シティ・フットボール・クラブは、過去3年間にわたるトム・ブレイディ氏の貢献と、クラブに対する揺るぎない支援に心から感謝の意を表する」と声明を発表していたなか、この売却はチェルシーへの投資に向けた布石だという声が上がっているようだ。

ブレイディ氏は昨年夏に開催されたFIFAクラブワールドカップ2025で、パリ・サンジェルマン（PSG）を3－0で下して優勝したチェルシー側のゲストとしてスタジアムに招かれており、選手たちと共に勝利を祝う姿が目撃されるなど、チェルシーのオーナーであるベハダ・エグバリ氏と良好な関係を築いていることが明らかになっている。

なお、エグバリ氏率いる投資ファンドであるクリアレイク・キャピタルは、今年9月にトッド・ベーリー元会長とマーク・ウォルター氏が自身の保有株を売却したことを受け、現在チェルシーの株式の86.5%を保有しているため、ブレイディ氏が少数株式を取得したとしても体制に大きな変化はないと見られている。

すでにブレイディ氏はNFLのチームであるラスベガス・レイダースの少数株式も保有しているが、果たしてチェルシーの株式も取得することになるのだろうか。