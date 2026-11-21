21日、神奈川県小田原市で小田原サッカー協会主催による「マルハン×シント・トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI」が開催された。U－10による大会で、シント・トロイデンと同クラブのプラチナスポンサーであるマルハン東日本カンパニーポンサードが特別協賛する形となっている。

シント・トロイデンの立石敬之CEOと株式会社マルハン東日本カンパニーの韓裕代表取締役社長が取材に対応。韓社長は「回を重ねるごとに盛り上がり、選手や子どもたちは当然ながら、参加していただけるたくさんの皆さんの笑顔があるので、良い大会になりつつある」と手応えを口にし、立石CEOも「ベルギーのチームなので、こういう機会がないので、子どもたちと触れ合えますし、すごく新鮮です」と続けた。

マルハンがベルギーのクラブのスポンサーを務めることによる影響を聞くと、韓社長は「世界を舞台に日本を強くする、世界で戦う人たちの姿を近くで見ていることに非常に大きな意味があると思いますし、社内でも世界レベルの企業になっていくビジョンとして、挑戦している人たちを見ることはかなり大きい」と、好影響が多々あるとしている。

シント・トロイデンの現状況についても立石CEOが取材対応。今シーズンはUEFAカンファレンスリーグに出場もしている中、リーグ戦は11試合を終えて3勝2分敗で13位とスタートダッシュには失敗。11月上旬にフレデリック・デ・メイヤー監督を解任し、ヨナス・デ・ロック新監督を迎えている。

立石CEOは「UEFAの大会は2勝1分で順調ですが、リーグ戦がちょっと…」として、ミッドウイークに欧州カップ戦が入ってくることへの不慣れな部分が影響したと振り返り、「得点は取っているけど、失点が去年と違って多いので。（谷口）彰悟が少し出遅れたりとか、高井（幸大）のコンディションが上がってこなかったり。今はだいぶ良くなって、守備が安定したところで、ここから巻き返さなければいけない」としている。

監督交代については「ゲームフィロソフィー、プレーフィロソフィー、トレーニングフィロソフィーといったものがようやくできてきた。それを明確に映像で落とし込んでいたので、やっていること自体は選手にも戸惑いはなく、去年と変わらなかったんですが、（デ・メイヤー前監督は）コーチから昇格して、選手と近かった分、緩さが出てきて。良いところと悪いところの両方が出たというところがありました。デ・ロック監督もうちで育った監督（2017年から18年までシント・トロイデンを指揮）なので、フィロソフィーは一貫して同じやり方をしていて、勝負にこだわってくれる人を戻した形になります」と経緯を説明した。

今シーズンについては「優先順位の1番はリーグ戦にしています。カンファレンスリーグはあと1、2勝できればノックアウトステージに進めると思うので、まずそこまで行ければ、最初の挑戦としては良いものになるのかなと。一番大切なのはリーグ戦なので、ここから強豪相手が続き、苦しい連戦ですが、2月の（移籍）ウインドーが閉まるくらいまでには7、8位くらいに。最終的には6位くらいまでつけられればいいかな。カップ戦も勝ち抜いているので、何かしらでヨーロッパの大会に続けて出られるように（新監督には）言っています」と目標設定に言及している。

監督の話題で言えば、日本代表の森保一監督が11月で退任。海外での監督業への挑戦も視野に入れていると明かしている。立石CEOは「（森保監督就任の話題は）前回のワールドカップが終わった後もあったし、毎年聞かれる」と笑うと、立石CEOがFC東京のGM時代にもオファーしたことがあると続け、「毎年のようにオファーしているので、『別に今じゃないんだけど』みたいな感覚なので、『なんで？』って思いながら報道を見ています。いつかやってもらいたいとは思っていますが、僕らのタイミングと彼のタイミングがある。（退任直後のため）ニュースがいつもより大きいだけで。シント・トロイデンとしてはタイミングではないかな」と否定的な見解を示した。

もちろん森保監督を含む、日本人指導者挑戦の後押しもしたいということは以前から話しているが、「誤解のないように言うと、チャレンジさせたいというのは、監督させたいという意味ではありません。シント・トロイデンに来て監督するということは、ライセンスも互換性は生まれるので、もちろん僕らが判断すれば決められます。ただ、その先は当然プレッシャーがかかる中で勝っていかないといけないですし、勝った次には5大リーグからオファーがあって、またそこで勝てないと『シント・トロイデンではうまくいったけど、やっぱりダメ』と言われてしまう。だから、もう1個先まで行って、勝って、初めて僕らのプロジェクトは成功する。選手と同じです。シント・トロイデンで活躍して、移籍して、シュトゥットガルト、ボローニャ、パルマといったところでみんなが活躍したから次がある。そこでまた活躍して…とヨーロッパのマーケットでやってきての信頼の獲得なので、日本人指導者がヨーロッパで信頼される位置に行こうと思うと、2つ成功しないといけない」と、長期的な日本人指導者の拡大までが見据えられないと、安易に呼ぶことはしないと続けている。

森保監督も海外挑戦を望みつつ、言葉の壁やチームスタッフをそろえられるかなどの条件があるとしていたが、立石CEOも「言葉はもちろんある」とした上で、スタッフィングについて「日本で良い成績を収めている指導者が来るとなっても、成功しているスタッフがそのままヨーロッパに来て、というわけにはいかないと思います。それをすると地元のサポーターや関係者からは受け入れられない。ベルギーであればベルギー、イギリスならイギリスのスタッフをうまくマネジメントしながら、日本人がリーダーシップを発揮して勝つのが大事なので、それができるかがもっと大事なことです。シント・トロイデンではいいかもしれませんが、次のチームでの成功を見据えてやるなら、現地スタッフと一緒に勝つことを訓練しないといけないと思っています」と続け、「それはJリーグに来る外国籍監督も同じだし、日本代表のスタッフが全部スペイン人というのもおかしな話になる。バランスは必要。監督を招聘することはチームの構造、雰囲気、マネジメントそのもののリーダーを替えることなので、勝ち方のプロセスとかにこだわっていく人が出てきてこそ成功なのかな」と具体例を挙げつつ、資質についてコメントしている。

取材・文＝小松春生