リーズに所属するウェールズ代表MFイーサン・アンパドゥが、日本代表MF田中碧がチームにとって非常に大きな存在であることを明かした。

現在28歳の田中は川崎フロンターレ、デュッセルドルフ（ドイツ2部）を経て、2024年8月にリーズに移籍し、加入初年度は公式戦45試合に出場してプレミアリーグ（イングランド1部）昇格に貢献したが、昨季はリーグ終盤戦まで主力としては起用されず。それでも、今季はリーグ戦8試合連続でスタメンに名を連ねており、昨年の同時期と比べても、チーム内での重要性が格段に増したシーズンを送っている。

そんな田中の現行契約は2028年6月30日までとなっており、イギリス紙『デイリーメール』では、残留を望んでいるリーズが田中に対して新契約を提示する計画をしていることが報じられている一方、複数のクラブから関心が寄せられていることも明らかになっており、去就には注目が集まっている。

そうしたなか、キャプテンを務めているアンパドゥが『Stadium Astro』のインタビューに応じた際に、中盤でコンビを組む田中とのプレーについて聞かれると、「本当に嬉しいことだよ」と語りながら、同選手を高く評価していることを明かした。

「彼はここに加入して以来、自身の質を証明し続けてきた。チーム内で最も愛されている選手と言えるだろう。誰もがアオを愛していて、彼の活躍を喜んでいる。それが彼がどんな男かを示していると思う」

「彼が見せてきた成長、そして今後さらに成し遂げられるであろうことは、彼がいかに懸命に努力しているかを如実に物語っている。ジムでもピッチ上でもハードワークをしているし、彼と一緒にプレーできることは嬉しいことだよ」