ポルトに所属するポルトガル人DFフランシスコ・モウラの珍妙なオウンゴールが話題を呼んでいる。

リーグ戦開幕11連勝で首位に立つポルトは、20日のタッサ・デ・ポルトガル（ポルトガル杯）4回戦で3部のパレデスと対戦。41分にセコ・フォファナの得点で先制したが、リードで迎えた57分、F・モウラのオウンゴールで追いつかれてしまう。

ポルトが敵陣深い位置でボールを奪われると、相手の放ったシュートはGKクラウディオ・ラモスがセーブ。ゴール前のこぼれ球がF・モウラの足元に渡るが、背後に相手のプレッシャーを感じたF・モウラは、前方へのクリアではなく自ゴール側へのキックを選択する。しかし、GKラモスへのバックパスか、コーナーキックに逃げようとしたのか、どっちつかずのボールは、まるでシュートが決まるかのようにゴール下隅へと吸い込まれた。

PK戦まで持ち込まれ、あわや格下にジャイアントキリングを許すところだったポルトだが、PK戦を3－1で制してラウンド16に勝ち上がった。しかし、オウンゴールの動画がSNSで拡散されると、あまりにも綺麗に自ゴールを揺らした不自然さを指摘し八百長を疑う声も上がっている。

これも演技なのか真偽は定かではないが、オウンゴールが決まった直後、F・モウラは顔を覆ってピッチに倒れ込む。そして、ベンチに向かって自身の交代を要求したが、敵味方、そして観客から慰められると、そのままプレーを続けた。

試合後、フランチェスコ・ファリオーリ監督は「彼に起きたことは不運なプレーだったが、ピッチ上の選手たちもサポーターも、みんなが彼に温かい振る舞いを見せてくれた。オウンゴールを除けば、試合に良い影響を与えていた。そこに焦点を当てるべきではないし、我々全員が彼の味方だ。我々は家族であり、こういう時こそ団結しなければならない」とF・モウラを擁護した。

「ミスの中には本人にとって重くのしかかるものもある。ミスはサッカーの醜い部分だが、美しい部分は数日後には挽回のチャンスがあることだ。ポルトのサポーターの反応は非常に美しい光景だったが、あの瞬間に彼を抱きしめたパレデスの選手についても触れなければならない。サッカーの試合よりも大切なものがあるからだ。我々は全員が彼とともにあり、前に進んでいく」

【動画】ポルト、カップ戦での衝撃的なオウンゴールが話題に