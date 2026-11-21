







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは20日、泉口友汰選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



泉口選手は大阪桐蔭高から青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で巨人に入団した27歳の内野手。1年目の2024年は66試合に出場した。



2年目の2025年は133試合で、リーグ2位の打率.301、154安打をマーク。遊撃手としてベストナインとゴールデン・グラブ賞をダブル受賞した。



3年目の今季は4月21日、長野での試合前練習中に打球が顔面に当たり、脳振とうと診断された。



約2週間の離脱を経て、5月4日の東京ヤクルトスワローズ戦で復帰。その後も出場を重ね、2年連続で規定打席に到達した。



最終的に129試合で打率.264、8本塁打、49打点、9盗塁。本塁打、打点、盗塁はいずれも自己最多の数字となった。



守備では遊撃手部門で2年連続のゴールデン・グラブ賞に選ばれた。



来季はプロ4年目。攻守の要として、さらなる活躍に期待がかかる。

















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【了】