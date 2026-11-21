バルセロナが、U－21スペイン代表DFシャビ・エスパールとの契約を2030年6月末まで延長した。20日に発表した。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が発表会見での同選手のコメントを伝えた。

2007年5月生まれのX・エスパールは、8歳でバルセロナのカンテラに入団。中盤やサイドバックでプレー可能なポリバレント性がハンジ・フリック監督に評価され、2026年3月にトップチームデビューを飾った。今シーズンは左サイドバックでレギュラーポジションを確立し、ここまで公式戦9試合の出場で2ゴールを挙げている。

X・エスパールは会見で「小さい頃からバルサを夢見てきた。子どもの頃からスタジアムに通っていた、根っからのクレなんだ。家にはデビュー戦のユニフォームを額に入れて飾っているけど、次はこの契約更新のユニフォームを飾るよ」と喜びを口に。「ここまでたどり着くのは大変だし、居続けるのも大変だ。僕の夢であり目標は、人生をかけてきたクラブであるバルサでキャリアを築くことだ。頂点にたどり着くために、自分自身の成長に集中している」と、今後への意気込みを示した。

ドイツ人指揮官からは“ニュー・ラーム”と呼ばれるなど、元ドイツ代表のマルチロール選手だったフィリップ・ラーム氏と比較されることにも言及。「フリック監督にそう言われたときは少し驚いた。あれほど素晴らしいキャリアを持つ選手と自分を比べるつもりはない。でも、監督にそう言ってもらえると自分を信じられるようになるし、落ち着いて自分のサッカーができる。褒め言葉として受け取った」と語った19歳は、フリック監督との関係性にも言及した。

「監督が必要とする場所ならどこでもプレーするよ。彼はいつも大きな信頼を寄せてくれたし、うまく応えられたと思う。でも、まだ始まったばかりだ。もっと成長しないといけない」

「僕は前へ前へと出ていくタイプで、高い位置に飛び出していくのが好きな選手だ。ボールを持ったときも同じだ。守備での1対1は磨いていかなければいけない。今のスタッフのもとで、伸ばすべきところを少しずつ伸ばしていきたい」

現在負傷離脱中のX・エスパールは「だいぶ良くなっている」と現状を明かす。「一番つらかったのは最初の2週間だった。大事なのはしっかり戻ることだから、焦りたくない。ケガはサッカーにつきもの。受け入れるしかない。好調のときの負傷だったからこそ、毎日自信を持って、良くなるために取り組んでいる」と戦列復帰に向けて前向きなコメントを残した。

【公式画像】X・エスパール、2030年まで契約延長