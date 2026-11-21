ロサンゼルス・ギャラクシーは20日、DF吉田麻也が契約満了に伴い、退団することを発表した。

日本代表歴代3位の通算127キャップを誇る現在38歳の吉田は、2007年に名古屋グランパスでプロデビューを飾ると、その後はVVVフェンロ（オランダ）、サウサンプトン（イングランド）、サンプドリア（イタリア）、シャルケ（ドイツ）でプレーした。

2023年夏からロサンゼルス・ギャラクシーに所属し、2024シーズンはキャプテンとしてメジャーリーグ・サッカー（MLS）の39試合に出場。MLSカップを制して、チームを10年ぶり6度目の全米制覇へ導いた。2024シーズン限りで契約満了を迎え、再契約交渉が行われた結果、2026シーズンまで2年延長することで合意。今シーズンは公式戦28試合出場で2得点を挙げるなど、同クラブでは公式戦通算117試合出場で8ゴール3アシストを記録してきた。

そんな吉田の現行契約は今シーズン限りとなっていたなか、ロサンゼルス・ギャラクシーは、2027年MLSスプリントシーズンに向けた現在のロースター（登録選手）状況を発表。古橋亨梧を含め、2026年シーズンのメンバーのうち20選手が引き続き同クラブでプレーすることを明かしていたものの、吉田の名前はなかった。

その後、ロサンゼルス・ギャラクシーは公式X（旧：ツイッター）を更新。「一度Gの一員となれば、永遠にGの一員」と綴りながら、吉田への惜別のメッセージを送っている。

「LAギャラクシーでの3年半にわたり、リーダーシップを発揮し、献身的に尽くしてくれた吉田麻也に感謝する。吉田はピッチ上でもロッカールームでも模範となり、2024年にはキャプテンとしてクラブを6度目のMLSカップ優勝へと導いた。彼が残した功績はこれからもずっと、私たちの歴史の一部であり続ける」