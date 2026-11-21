ドーピングによる出場停止をめぐりウクライナサッカー連盟（UAF）と揉めているウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクが、UAF会長のアンドリー・シェフチェンコ氏に反論した。20日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。

現在25歳のムドリクは2024年12月に行われた通常の尿検査で、禁止薬物であるメルドニウムが低濃度で検出された。2025年6月にFAのドーピング防止規定違反で告発され、今年1月の聴聞会を経て4年間の出場停止処分を科された。

当初から一貫して故意の摂取を否定していたムドリクは、今年2月にスポーツ仲裁裁判所（CAS）へ控訴を行うと、イングランドサッカー協会と世界アンチ・ドーピング機構（WADA）の同意を得て、今夏から競技に復帰。チェルシーからのレンタル先であるトッテナム・ホットスパーで公式戦1試合に出場している。

ムドリクはウクライナのポッドキャスト番組『ゲスト・オブ・ゴードン』で、自身が意図せずメルドニウムを摂取したのは、ウクライナ代表のずさんな管理体制が原因だと批判。「東欧でしか手に入らない薬だ。ウクライナでなければ、僕の体に入るはずがない…。代表チームには栄養士がいて、試合の数日前になると、僕たちに錠剤を渡してくるんだ。彼は小さなカップを持ってやってきて、その中に入っている錠剤を全員が飲まなければならない」と内情を暴露していた。

UAFの仕事ぶりを批判したムドリクの発言に対し、シェフチェンコ会長は「誠実かつプロフェッショナルに仕事をしている我々の仲間に対する根拠のない中傷に当たる」と反応。「彼（ムドリク）の代理人は、ドーピング検査で検出されたメルドニウムについて、偽りの責任を負わせる職員を見つけるという提案をUAFに繰り返し持ちかけた。UAFは、そのような提案は我々の活動の原則に反するとして断固拒否した」と、逆にムドリクの代理人から不正の提案があったと主張していた。

これを受けてムドリクは金曜日に声明を発表。「僕も代理人も、そのような要求は一切していない」と、シェフチェンコ会長の主張が「嘘」であると主張した。

「僕とチームは、僕がどのようにメルドニウムを摂取した可能性があるのか、また責任者がいるとすれば誰なのかを明らかにするため、UAFに何度も協力を求めた。当時UAFに送った何通かの書簡の中で、僕の弁護士は、第三者が検証できる真実の情報を求めていることをはっきり伝えている。それを見れば、弁護士が『真実で、検証可能で、信頼できる情報』を求めていたことがはっきり分かる」

「さらにUAFは非協力的な対応を繰り返し、この件から距離を置くために、僕のチームを誤った方向へ導こうとさえした。例えば、UAFのスタッフは聴聞会で、僕がUAFのサプリメントを使っていなかったと証言し、シェフチェンコ氏も声明で同じ主張を繰り返している。しかし僕の手元には、代表合宿の期間中に私がUAFの製品を使っていたことを証明するWhatsAppのメッセージがある。つまり、彼らが繰り返している主張が間違っていると証明できる証拠を持っている」