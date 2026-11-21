







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手がFAになっている。同選手は年単位で稼働できない状況が続いているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』はマイナー契約で様子見するべきではと主張している。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の手術を受けた影響で翌2025年は全休。迎えた今季は5月にリハビリ登板をスタートさせたが、その直後に背中を痛めて手術を受け、そのままシーズン終了を迎えている。



同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、初めてFAとなったグラテロルはドジャースとの再契約について、『双方が関心を示すと予想されている』という。28歳の彼は、メジャーでのキャリアの大部分がまだこれからという可能性もあるほど若い。チームが再契約を選択肢として検討していること自体、直近の手術から順調に回復し、再び活躍できる見込みがあることを示している」と言及。



その上で、「MLBは12月にロックアウトを実施すると予想されており、ロックアウトが始まれば、球団関係者は40人枠に登録されている選手と接触できなくなる。しかし、グラテロルがマイナー契約を結んだ場合、理論上は球団がリハビリの過程をより細かく管理できることになる。過去3シーズンにわたり、彼が復帰と離脱を繰り返してきたことを考えれば、球団側がそうした対応を必要だと判断する可能性もある」と指摘している。











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