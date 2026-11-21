チェルシーは差別的チャントが行われた問題を受け、イングランドサッカー協会（FA）から罰金処分を受けたようだ。20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

報道によると、チェルシーは今年1月に行われたFAカップ3回戦のチャールトン戦において、カトリック教徒やアイルランド人を標的とした差別的なチャントが歌われたことが問題になった模様で、FAが公表した文書によると、差別的なチャントは「約1分間続き、繰り返されることはなかったものの、参加者の規模が大きく、事態を深刻化させる要因となった」とされている。

これを受け、FAは「チェルシーは観客やサポーター（サポーターや支持者を自称する者を含む）が、宗教や信念に明示的あるいは暗示的に言及し、不適切、攻撃的、虐待的、あるいは侮辱的な振る舞いをしないよう、適切に管理・監督する義務を果たせなかった」ことを指摘。チェルシーは今後の振る舞いについて警告を受けたほか、今回の違反に関連して、改善に向けた行動計画の策定を義務付けられたという。

チェルシーは違反の事実を認めたものの、独立規制委員会が科した罰金額に対して異議を申し立てていたものの、この異議は棄却され、最終的にFAから15万ポンド（約3100万円）の罰金処分が科されたようだ。

これを受け、チェルシーは声明を発表。「私たちは、このような行為を断固として非難する。特定の宗教的・政治的グループを標的とし、分断を煽るようなチャントや、いかなる形であれ差別的な言葉を用いることは、当クラブにおいて決して許されるものではない」と差別的なチャントを非難しつつ、同様の事態になればさらにクラブに制裁が科される可能性があることを呼びかけている。

「こうした行為は他者を傷つけるだけであり、クラブが掲げる価値観とは相容れないものだ。私たちはすべての人にとって安全で、誰もが受け入れられる環境を築くことを目指しており、その実現に向けて全員で責任を共有している」

「チェルシーは、どのような形であれ、差別的な行為に対してゼロ・トレランス（一切容認しない）の姿勢で臨む。私たちは常に、関与した人物を特定するための措置を講じ、必要に応じて適切な対応をとる。差別的な行為は犯罪に該当する可能性があり、クラブの規定に違反したサポーターには、試合観戦禁止や会員資格の停止といった懲戒処分が科されることになる。また、処分対象となった者には、キック・イット・アウト・プログラムへの参加を義務付ける。こうした行為を根絶するためには、制裁と同様に、教育も極めて重要であると考えているからだ」

「今後同様の事態が発生すれば、クラブに対してさらなる制裁が科されるリスクがあることを認識している。私たちは、サポーターへの啓発や教育に全力を尽くすとともに、差別を未然に防ぎ、発見し、適切に対処するための既存の取り組みをさらに強化していく。チェルシーのファン・サポーターの皆も、試合においていかなる差別も望んでいないはずだ。今後、チェルシーの試合会場が誰をも温かく迎え入れる環境となるよう、皆の協力をお願いする」