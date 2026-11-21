ブライトンは20日、元ドイツ代表MFパスカル・グロスとの新契約締結を発表した。

現在35歳のグロスはホッフェンハイムの下部組織出身で、カールスルーエやインゴルシュタットでのプレーを経て、2017年夏からブライトンに所属し、2024年8月にはドルトムントに完全移籍したが、2026年1月に完全移籍でブライトンに復帰。プレミアリーグに定着する上で重要な役割を果たした上に、今季はここまで公式戦全17試合に先発出場しているほか、リーグ戦では4ゴール4アシストを記録するなど、2位に浮上したチームの主力として活躍している。

また、今月8日に行われたプレミアリーグ第10節のブレントフォード戦でPKを決めたことで同リーグにおける得点関与数が通算87得点（35ゴール52アシスト）となったグロスは、かつてアーセナルでプレーしたMFメスト・エジル氏（33ゴール54アシスト）に並んで、プレミアリーグにおけるドイツ人選手の得点関与数で最多タイに浮上したことがデータサイト『OPTA』で伝えられていた。

そんなグロスは現行契約が来夏までとなっていたなか、1年延長され、2028年6月30日までとなる新契約を締結したことが発表された。

22日に行われる第11節のハル・シティ戦に出場すれば、ブライトンで節目となる300試合出場を達成することになるグロスが、新契約を締結したことを受けて、同クラブのファビアン・ヒュルツェラー監督はクラブ公式サイトを通じて以下のように喜びのコメントを発表している。

「パスカルが新契約を結んでくれたことを非常に嬉しく思う。ピッチ上での彼の優れた能力であるゴールやアシスト、そしてサッカーに対する高い知性については言うまでもないけど、彼はチーム内において素晴らしいリーダーでもある。彼は、チーム内の異なる世代や異なる国籍の選手たちをつなぐ存在だ。成功するために何が必要かを周囲に理解させてくれる、非常に価値のある選手だよ」