バイエルンは20日、イングランド代表FWハリー・ケインと、フランス代表FWミカエル・オリーズの負傷について発表した。

バイエルンは20日に行われたブンデスリーガ第10節でケルンと対戦。12分に先制を許したものの、37分にナサニエル・ブラウンのゴールで追いつき、1－1のドローに終わっていた。

この試合に先発出場していたケインだが、ジョエル・シュミットのタックルを受けたことで左足首を負傷し、治療を受けた後、足を引きずりながら20分に負傷交代を余儀なくされた。

歩いてピッチを離れたものの、状態が心配されているなか、バイエルンは医療チームによる検査の結果、ケインが左足首のじん帯を断裂と診断されたことを発表。離脱期間については今後数カ月間とされているが、ドイツメディア『スカイスポーツ』では約3カ月の離脱となることが予想されている。

また、この試合ではオリーズも前半終盤に足を引きずっており、後半開始から交代となっていた。『スカイスポーツ』では同選手が松葉杖をついてスタジアムを後にする姿が確認されたことが伝えられていたが、バイエルンは足に打撲を負ったと診断されたオリーズは、今後数日間、治療を受ける予定であることを明らかにしており、軽傷であることを示唆している。

【ハイライト動画】バイエルンは追いつくもケルンとドロー