年収が高い人は、普段どのようなお金の使い方をしているのでしょうか。買い物や食事など、日常のちょっとした場面で、年収の違いを感じることも少なくないようです。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人がお金をおろす場面をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「年収が高い先輩がコンビニATMを使わない理由は?」

主人公は、年収が高い先輩と飲食店を訪れたところ、「現金のみ」と案内されました。 現金を持ち合わせていた主人公が立て替えて支払うことに。

帰り道、先輩はすぐにATMによってお金を返してくれるとのことですが、なぜか「コンビニATM」は利用しないとのこと。さて、年収が高い先輩がコンビニATMを使わない理由とは、何だったのでしょうか?

① 庶民のコンビニに行くことに抵抗があるから

② コンビニのATMは手数料がかかるから

③ コンビニのATMに並ぶ時間がもったいないから

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✅年収が高い先輩がコンビニATMを使わない理由とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収が高い人の「意外な生態」

年収が高い人と聞くと、お金に余裕があり、日々の出費をあまり気にしないイメージを持つ人もいるでしょう。しかし、実際のお金の使い方は人それぞれ。何にお金を使い、何に使わないかにも、それぞれの価値観が表れるものです。

▶というわけで、今回の答えは② コンビニのATMは手数料がかかるから でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!