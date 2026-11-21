アルペンは11月20日より、日本の登山文化の象徴である「縦走」に向き合ったブランド「Alpen Mountains(アルペンマウンテンズ)」の新アイテムを展開する。

山脈の美しい稜線を尾根伝いに歩く「縦走」。Alpen Mountainsは、より縦走を楽しめるウェアやギアを開発して「縦走文化」を広げていきたいとの強い願いから立ち上がったブランド。

ブランドロゴのSnow Deerは山の神の使い「鹿」と「雪」をシンボル化したもので、山行の安全と成功を象徴する、ブランドの核となっている。プロダクトにも日本の自然への畏敬を宿したデザインを反映しており、今シーズンは高山植物の「さんかよう」をモチーフに採用している。ラインアップは以下のとおり。

トレッキングバッグ35 with Dyneema

高強度・超軽量のDyneema(ダイニーマ=超高分子量ポリエチレン繊維)素材を採用したトレッキングバッグ。カラーはブラックホワイト、容量は35Lで価格は4万2,000円。

アルペン「Alpen Mountains」トレッキングバッグ35 with Dyneema

スーパーライトウェイトオールウェザージャケット

透湿度40,000g/㎡/24h、耐水圧40,000mmという、トップクラスの透湿性と高い耐水性を両立。縫い目の少ない独自パターンで動きやすさと軽量化を実現している。サイズはXS / S / M / L / XL / 2XL(ユニセックス)、カラーはダークブラウン(新色)、ライトグレー、ダークグレー、レッドブラウンの4色展開で、価格は2万9,700円。12月下旬より発売予定。

スーパーライトウェイトシャツ さんかよう

汗をかいても張りつきにくい肌離れの良い生地に加え、耐久撥水機能で朝露や小雨にも対応する超軽量シャツ。UPF50+で強い日差しから肌を守る。高山植物「さんかよう」を大胆にプリントしたデザインで、カラーは、メンズがブラウン(新色)、ライトグレー、アーミーグリーン、グレイッシュブルー、レディスはブラウン(新色)、ライトグレー、ダークブルー、レッドブラウン。サイズはメンズ・レディスともにS / M / L / XLに加え、メンズは2XLも展開する。12月上旬の発売予定で、価格は8,910円。

アルペン「Alpen Mountains」スーパーライトウェイトシャツ さんかよう

トレッキングサコッシュ with Dyneema

高強度・超軽量のDyneema素材を採用したサコッシュ。カラーはブラックホワイト、サイズは約17×23㎝で価格は8,800円。

アルペン「Alpen Mountains」トレッキングサコッシュ with Dyneema

アクティブインサレーション with Octa CPCP

軽さ・保温性・通気性を兼ね備えた多機能繊維Octa CPCPを採用し、気温や運動量が変化する山の中でも、快適な着心地が続く。一枚で着ても、シェルの下に重ねても。山で動き続けるためのアクティブインサレーション。サイズはXS / S / M / L / XL / 2XL(ユニセックス)、カラーはライトグレー、ブラックの2色展開で、価格は1万3,200円。12月上旬の発売予定となっている。