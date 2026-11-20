ロッテは20日、11月29日に君津市で開催される「君津ボールパークストリート プレイボールフェス ～君津の元気を、未来へのチカラに。食とスポーツでつなぐ復興と希望～」に、球団OBの渡辺俊介氏が出演することになったと発表した。

このイベントは、君津ボールパークストリート実行委員会が君津市と協働で取り組む「君津ボールパークストリートプロジェクト」の一環として開催されるもので、地域の食やスポーツを通じた交流、ストリート空間のにぎわい創出を目的としている。

当日は飲食ブースや野球体験ブースなどが展開される。渡辺氏は、君津市と千葉ロッテマリーンズが連携して進める「CO-FIELD KIMITSU」のアンバサダーを務めており、当日はトークイベントへの出演をはじめ、野球体験ブースのスタッフサポートや会場内でのグリーティングを予定。



▼ 君津ボールパークストリート 社会実験イベント 概要

日時：11月29日 10時00分～16時00分

会場：君津市中野4-2-6（君津中央通り沿道の駐車場）

内容：トークショー、野球体験ブース、飲食ブース、休憩スペースなど

主催：君津ボールパークストリート実行委員会

後援：君津市。出演者：渡辺俊介氏（球団OB、CO-FIELD KIMITSUアンバサダー）