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ロサンゼルス・ドジャースについて、ボルチモア・オリオールズのガナー・ヘンダーソン内野手をトレードで獲得する案が浮上した。遊撃手と三塁手の両方を任せられる25歳のスターを加えることで、打線をさらに強化できるという。米メディア『ヘビー』のマイケル・デローサ記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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ドジャースは今季、地区優勝を果たしたものの、ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫した。そのため、今オフは積極的な補強に動くことが予想されており、内野に新たなスターを加えることが重要な課題の一つとされた。



そこで浮上したのが、ヘンダーソンを獲得する大型トレードだ。この案はドジャースがヘンダーソンを獲得し、オリオールズへエドゥアルド・キンテロ外野手、エミル・モラレス内野手、クリスチャン・ザズエタ投手、ジェームズ・ティブス3世外野手の有望株4人を放出するものだ。



ヘンダーソンを獲得できれば、ドジャースにとって遊撃手の長期的な選択肢になり得るだけでなく、内野全体の柔軟性が増す。また、2028年まで球団保有下にあるため、1年限りのレンタル補強ではない点も大きな魅力だ。



急浮上したヘンダーソンの獲得案について、デローサ氏は「彼は最高の状態でプレーすれば大スターになり得ることを証明している。したがって、もしオリオールズが今オフに彼をトレード市場に出すことになれば、ドジャースは躊躇することなく、獲得に向けて本格的に動いていくべきだ」と言及した。



ドジャースには大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手ら数多くのスター選手がいるが、いずれもベテランの域に差し掛かっている。もし本当にヘンダーソンを獲得できれば、ドジャースにとって心強い選手が加わることになるだろう。











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