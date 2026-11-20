オリックス時代にベストナインとゴールデングラブ賞を獲得した捕手。昨オフにFAで楽天へ加入したが、今季22試合で打率.133と苦戦。通算1000試合以上に出場した37歳が、わずか1年で戦力外となった。

FA加入からわずか1年、実績十分の捕手が戦力外

伊藤光

[caption id="attachment_272607" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの伊藤光（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：1989年4月23日（37歳）

・経歴：明徳義塾高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト3巡目（オリックス）

・今季成績：22試合出場、打率.133（30打数4安打）、1本塁打、2打点

昨オフにFA権を行使して加入したものの、わずか1年で戦力外通告を受けた伊藤光。一軍通算1000試合以上に出場した大ベテランが、野球人生の岐路に立たされている。

明徳義塾高から2007年高校生ドラフト3巡目でオリックス・バファローズに入団。高卒6年目の2013年に正捕手の座を掴み、137試合の出場で打率.285をマークした。

翌2014年も137試合に出場し、攻守でチームを牽引。同年は捕手部門のベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。

2018年7月にはトレードで横浜DeNAベイスターズへ移籍。翌2019年には84試合の出場で打率.254、8本塁打、27打点を記録した。

しかし、近年は出場機会を減らし、昨季はわずか6試合の一軍出場に。シーズン終了後にFA権を行使し、東北楽天ゴールデンイーグルスへ活躍の場を移した。

新天地で再起を図った今季は22試合に出場したが、打率.133、1本塁打、2打点と低迷。豊富な経験を生かしきれず、出番を増やすことができなかった。

10月20日に球団から来季の契約を結ばない旨が通告された。FA加入からわずか1年で楽天を退団することになった。

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