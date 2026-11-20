







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは20日、田中将大投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



田中投手は駒大苫小牧高から2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した38歳の右腕。プロ1年目に11勝を記録し、2007年のパ・リーグ最優秀新人に輝いた。



2013年には24勝0敗、防御率1.27の成績を残した。2014年から7年間はメジャーリーグでプレーし、2021年に楽天へ復帰。2025年から巨人に加わった。



巨人2年目の今季は、4月1日の中日ドラゴンズ戦でシーズン初先発し、初勝利を挙げた。5月1日の阪神タイガース戦では3勝目をマーク。



しかし6月からは二軍での再調整が続き、一軍のマウンドから遠ざかった。



9月19日の中日戦では7回1失点で4勝目。日米通算204勝目となった。



今季は13試合に登板して4勝4敗、防御率3.42。勝利数は昨季の3勝を上回った。



来季はプロ21年目。同学年の坂本勇人選手とともに、さらなる白星の上積みを目指す。

















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