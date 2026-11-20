







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースについて、フリーエージェント（FA）となったタリク・スクーバル投手との再契約は、来季の優勝争いを考える上で重要だとの見方が示された。現時点で佐々木朗希投手ら先発ローテーション当落線上の選手は、期待に達していないようだ。米メディア『CBSスポーツ』のデイン・ペリー記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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スクーバルは今オフのFA市場で最も高く評価されている選手の1人で、2度のサイ・ヤング賞を受賞した実績を持つ。



ドジャースは今季、トレード期限にデトロイト・タイガースからスクーバルを獲得しており、大きな対価を払ってでも必要としていたことは明らかだ。ただし、山本由伸投手という絶対的なエースがいるため、他球団ほど先発補強を切実に必要としているわけではない。



それでも、先発ローテーションの2番手以降を担うブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手には健康面や耐久性への不安がある。さらに、大谷翔平選手については、現時点で投手としてどこまで計算できるか不透明だ。



残りの先発陣について、ペリー氏は「これまでのところ、佐々木やエメ・シーハン投手は頼りになる存在ではない。つまり、今こそスクーバルとの再契約に全力を注ぐべきとの声が強まっている」と言及した。



今季はスプリングトレーニングから不安定な投球が続き、シーズン終盤にようやく安定の兆しを見せた佐々木。しかし、ポストシーズンではリリーフに回っており、来季こそはスクーバルの動向に関わらず年間を通してローテーションを守り抜く姿を期待したい。











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