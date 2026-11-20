







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは20日、大山悠輔選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



大山選手はつくば秀英高から白鴎大に進み、2016年ドラフト1位で阪神に入団した31歳の内野手。2020年には自己最多の28本塁打を放った。



2023年はフル出場を果たし、打率.288、19本塁打、78打点。リーグ最多の99四球を選んで出塁率.403をマークし、最高出塁率のタイトルを獲得した。チームは38年ぶりの日本一に輝いた。



2024年オフには国内FA権を行使したうえで残留し、阪神と5年契約を結んだ。



プロ10年目の今季は141試合に出場し、打率.285、85打点。本塁打は2022年以来、4年ぶりに20本の大台に乗せた。



主に5番打者として森下翔太選手、佐藤輝明選手の後ろを打ち、2位の読売ジャイアンツに2.5ゲーム差をつけて、球団史上初となるリーグ連覇に貢献した。



一軍通算では1259試合で1193安打、170本塁打、711打点を記録している。



来季は契約3年目。打線の中心として、さらなる活躍が期待される。

















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【了】