







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは20日、糸原健斗選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



糸原選手は開星高から明治大、JX-ENEOSを経て、2016年ドラフト5位で阪神に入団した34歳の内野手。ルーキーイヤーの2017年には66試合に出場した。



2年目の2018年は全143試合でプレーし、打率.286、152安打、86四球をマーク。2019年も全試合に出場し、2年連続のフル出場となった。



2021年は125試合で打率.286、2022年も132試合に出場するなど、内野の主力を担った。



しかし2023年以降は出場機会が減り、プロ10年目の今季は主に代打での起用に。自己最少の21試合で、20打数1安打に終わった。



ファームでは46試合で打率.284、1本塁打、10打点、出塁率.424を記録した。



一軍通算は912試合で681安打、打率.266。



来季はプロ11年目。左の代打として、再び結果を残せるか注目が集まる。

















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【了】