中日の先発陣を長年支え、2021年には最優秀防御率と最多奪三振の2冠に輝いた柳裕也。2025年に国内FA権を取得し、他球団への移籍も考えられる状況だったが、申請期限まで球団と話し合いを重ねた。最終的には中日への残留を決断し、慣れ親しんだチームでプレーを続ける道を選んだ。［1/6ページ］

投手2冠の右腕が選んだ残留

柳裕也（2025年）

[caption id="attachment_284367" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの柳裕也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1994年4月22日

・経歴：横浜高 - 明治大

・ドラフト：2016年ドラフト1位

2025年、FA権を取得した中日ドラゴンズの柳裕也。悩み抜いた末に残留を表明した1人である。

横浜高、明治大を経て2016年ドラフト1位で中日に入団。プロ入りから2年間は計3勝にとどまるなど、苦しいシーズンが続いた。

それでも、入団3年目の2019年に11勝をマーク。規定投球回もクリアし、先発ローテーションの一角に定着した。

2021年には11勝を挙げ、さらに防御率2.20、168奪三振の好成績を残し、最優秀防御率と最多奪三振の2冠を獲得。チームが低迷するなかでも成績を残し続けた。

2023年は防御率2.44を記録したが、打線の援護に恵まれず4勝11敗。2024年も4勝に終わった。

また、2025年に国内FA権を取得したものの、右肩のコンディション不良があり3勝にとどまった。

FA権の行使も視野に入るなか、球団と何度も話し合いを重ね、FA申請の最終日に残留を表明。チームへの愛着が上回った。

今季はシーズンを通じてチームを支え、3年ぶりの規定投球回到達を果たした。

[caption id="attachment_302351" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中田翔、柳裕也、近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

ロッテの生え抜き内野手として長年活躍し、ルーキーイヤーから全143試合に出場した実績を持つ藤岡裕大。2025年には国内FA権を取得し、他球団への移籍も選択肢に入るなか、去就について熟考を重ねた。しかし、最終的にはロッテで優勝したいという思いを優先し、申請最終日に残留を表明した。［2/6ページ］

生え抜き内野手が選んだロッテ愛

藤岡裕大（2025年）

[caption id="attachment_302352" align="aligncenter" width="1200"] 千葉ロッテマリーンズの藤岡裕大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1993年8月8日

・経歴：岡山理大付高 - 亜細亜大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2017年ドラフト2位

今季は自己最少の出場試合数に終わった藤岡裕大も、2025年のFA申請最終日に残留を表明した1人だ。

2017年ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団した藤岡は、ルーキーイヤーに全143試合に出場。

その後も内野の一角を担い、2021年には137試合に出場。自身2度目となる規定打席到達を果たした。

2022年は骨折の影響もあり、28試合の出場で打率.176と低迷。それ以降、規定打席に到達したシーズンはないが、2025年も102試合に出場するなど存在感を発揮した。

昨季に国内FA権を取得し、行使について熟考していた藤岡。それでも、最終的にはロッテで優勝したいという気持ちが強くなり、FA権を行使しなかった。

今季は勝負の1年だったが、序盤から状態が上がらず4月中に二軍降格。二軍でも成績が落ち込み、一軍出場は9試合だった。

中堅と呼ばれる立場になっただけに、もう1度以前の輝きを放ちたいところだ。

[caption id="attachment_302351" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中田翔、柳裕也、近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神の不動のリードオフマンとして活躍し、盗塁王や最多安打など数々のタイトルを獲得してきた近本光司。2025年に国内FA権を取得したことで去就が注目されたが、申請最終日に阪神への残留を決断した。5年という長期契約を結び、引き続きチームの中心選手としてプレーする道を選んだ。［3/6ページ］

5年契約で残留したリードオフマン

近本光司（2025年）

[caption id="attachment_270274" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：171cm／71kg

・生年月日：1994年11月9日

・経歴：社高 - 関西学院大 - 大阪ガス

・ドラフト：2018年ドラフト1位

阪神タイガースのリードオフマンとして活躍を続ける近本光司も、FA権行使の申請最終日に残留を表明した経歴がある。

大阪ガスから2018年ドラフト1位で阪神に入団。プロ1年目の2019年は142試合に出場し、打率.271、36盗塁を記録。

同年は159安打を放ちセ・リーグの新人最多安打記録を更新し、盗塁王にも輝くなど即戦力の働きを見せた。

2021年には打率.313、178安打をマークし、最多安打のタイトルを獲得。プロ1年目から昨季まで規定打席に到達し続けるなど、チームになくてはならない存在となっている。

2025年国内FA権を取得し、シーズン終了後は去就が注目された近本。移籍の選択肢もあったはずだが、最終的に5年契約を締結。最終日に残留を決めた。

今季は死球の影響もあり、入団後初めて規定打席到達を逃した。来季はフル回転し、リーグ3連覇を成し遂げたい。

[caption id="attachment_302351" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中田翔、柳裕也、近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

DeNAで長年にわたって捕手陣を支えてきた戸柱恭孝は、2023年に国内FA権を取得した際、申請最終日まで去就を熟考した。最終的には4年契約を結んで残留し、引き続きチームを支える道を選択。しかし、それから3年が経過した今オフには海外FA権を行使しており、再び大きな決断を迫られている。［4/6ページ］

3年前は残留も再びFA宣言

戸柱恭孝（2023年）

[caption id="attachment_301839" align="aligncenter" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの戸柱恭孝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：179cm／90kg

・生年月日：1990年4月11日

・経歴：鹿屋中央高 - 駒沢大 - NTT西日本

・ドラフト：2015年ドラフト4位

2023年オフ、FA権を行使するか悩んだ末、申請最終日に残留を表明したのが、今オフ海外FA権を行使した横浜DeNAベイスターズの戸柱恭孝だ。

2015年ドラフト4位でDeNAに入団し、プロ1年目から開幕スタメンマスクを任された戸柱は124試合に出場。

同年は規定打席到達こそ逃したが83安打を放ち、球団初のクライマックスシリーズ（CS）進出を支えた。

2018年以降は出場機会の増減が激しくなったが、守備固めなど限られた役割でも存在感を発揮。2023年に国内FA権を取得した。

経験豊富なキャッチャーだけに、FA権を行使すれば他球団からのアプローチもあったはずだ。

戸柱自身も悩む期間があったが、最終的に残留を決意。翌年以降も横浜でのプレーを選び、4年契約を結んだ。

契約上は来季も横浜でのプレーが既定路線だったが、今オフにオプトアウトを選択し、海外FA権を行使した戸柱。果たして今回はどのような決断を下すのだろうか。

[caption id="attachment_302351" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中田翔、柳裕也、近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神の内野手として活躍し、2017年には打率.284、9本塁打とキャリアハイの成績を残した上本博紀。しかし、翌2018年は故障に苦しみ、わずか20試合の出場にとどまった。それでも故障者特例によって国内FA権を取得し、申請最終日に残留を決断。結果的に移籍することなく、現役生活を阪神一筋で終えた。［5/6ページ］

大けが乗り越え阪神一筋を貫く

上本博紀（2018年）

[caption id="attachment_302349" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの上本博紀（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／66kg

・生年月日：1986年7月4日

・経歴：広陵高 - 早稲田大

・ドラフト：2008年ドラフト3位

阪神タイガース一筋でプレーした上本博紀は、2018年、FA権を行使せずに阪神残留を選んだ。

早稲田大を卒業し、2008年ドラフト3位で阪神に入団。プロ入り当初は出場機会が限られたが、2014年に自己最多の131試合に出場し、打率.276、20盗塁を記録。

その後は成績を落としたが、2017年に125試合に出場し、2度目の規定打席到達を果たすと、打率.284、9本塁打を記録してキャリアハイの成績をマーク。

続く2018年もレギュラー格として活躍が期待されたが、けがの影響で20試合の出場に終わった。

それでも、故障者特例日数の加算によって同年に国内FA権を取得。球団は残留に向けて交渉を続け、申請最終日に残留を発表。

残留後の2019年は62試合の出場で打率.192と苦しみ、2020年も25試合の出場で打率.171。同年オフに戦力外通告を受け、現役を引退した。

最後までタテジマのユニフォームを身にまとい、ファンのために必死のプレーを続けた。

[caption id="attachment_302351" align="aligncenter" width="1200"] （左から）中田翔、柳裕也、近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

日本ハムの主砲として活躍し、打点王にも輝いた中田翔は、2017年と2018年にFA権の行使を検討した。2017年は打撃不振に苦しみながら国内FA権を取得し、翌2018年には海外FA権を手にしたが、いずれも申請最終日に残留を表明。2年連続で期限ぎりぎりの決断を下した、珍しいケースとなった。［6/6ページ］

2年連続の最終日残留決断

中田翔（2017年、2018年）

[caption id="attachment_302350" align="aligncenter" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの中田翔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

2年連続でFA申請の最終日に残留を表明した選手が、北海道日本ハムファイターズなどでプレーした中田翔だ。

大阪桐蔭高時代は高校球界屈指のスラッガーとして活躍し、2007年高校生ドラフト1巡目指名を受けて日本ハムに入団。

入団2年目に二軍で30本塁打を放つなど、実力を発揮した中田は、2011年にレギュラーを獲得した。

2014年は27本塁打、100打点で初の打点王を獲得。翌2015年には自身初の30本塁打を放った。

さらに2016年も打点王に輝き、チームの日本一に貢献した。ただ、国内FA権を取得した2017年は打率.216、16本塁打と苦しみ、FA権を行使しなかった。

残留した2018年は140試合に出場し、打率.265、25本塁打、106打点と復調。この年に取得した海外FA権の行使も見送り、再び申請最終日に残留を表明した。

読売ジャイアンツでのプレーを経て、最後は中日ドラゴンズでプレーしたが、日本ハムへの愛着の強さが、2度の残留につながったと言えるだろう。

【了】