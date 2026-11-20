アーセナルのイングランド代表FWブカヨ・サカの復帰はもうしばらくかかるようだ。

アーセナルは21日、インターナショナルマッチウィーク明けのプレミアリーグ第11節でニューカッスルとアウェイで対戦する。

この一戦に向けた公式会見に出席したミケル・アルテタ監督が最新のチームニュースに言及した。クラブ公式サイトが会見コメントを伝えている。

先月下旬に太ももを痛めたサカは今月のイングランド代表の活動にも参加できず。約1カ月間戦線から離れている。

そのエースについてアルテタ監督は「改めて検査を行ったが、順調に回復している。ただ、ケガの程度からすると、復帰までにおよそ8週間かかる見込みだ。現時点で4週間が経過したところで、チームに合流するまでには、まだしばらく時間がかかりそうだ」と、さらに数週間単位の時間が必要であることを明かした。

さらに、スペイン代表の一員としてイングランド代表戦に出場し、負傷交代となったMFマルティン・スビメンディに関しても、同じく数週間単位の離脱になると説明している。

「彼は欠場する。残念ながら、ハムストリングに軽い問題を抱えていた。（イングランド戦の）試合直後は本人もそれほど深刻には捉えていなかったようだが、MRI検査の結果、ケガが判明した。そのため、数週間は離脱することになる」

2選手の離脱を認めた一方、長らく離脱が続くフランス代表DFウィリアン・サリバに関してはニューカッスル戦のメンバー選考の対象になることを明言。朗報を語っている。

「（サリバの）準備はできている。コンディションも良好で、出場時間を徐々に増やしていきたいと考えている。実際、すでに2試合をこなした。1試合は非公開で行われ、もう1試合はより公式に近い形のものだった。非常に良いパフォーマンスを見せてくれたし、状態も万全だ」

現在、2位と5ポイント差で首位のアーセナルはニューカッスル相手に6連勝を狙う。