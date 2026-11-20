







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、前セントルイス・カージナルスのティンク・ヘンス投手とマイナー契約を結んだことが伝えられた。同選手はこれまで苦戦が続いているが、球団は復活の余地は十分と判断しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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現在24歳のヘンスは、2020年ドラフト2巡目（全体63位）でカージナルスに入団。元々は球団、及びにMLB全体でもトップクラスのプロスペクトとして評価されていたが、マイナーでは今一つ結果を残せず。3Aでプレーした今季も19試合で防御率6.64と振るわず、8月にDFA、オフにFAとなっていた。



同メディアは「MILBセントラルのチェイス・フォード記者によると、ドジャースはヘンスとマイナー契約を結ぶことで合意したという。彼は自身のインスタグラムで、右腕の手術を受けたことを9月に明かしているが、ドジャースは長期的に見て大きな問題にはならないと楽観視しているようだ」と言及。



続けて、「彼の直球の球速は通常92〜96マイルで、時には98マイルに達する。さらに、質の高いカーブとスライダーも備えている。彼がかつて高い評価を受けていたのには、それだけの理由がある。ドジャースは自球団のトレーニングスタッフと投手育成システムを通じて、その才能をマイナーの上位カテゴリーでの好成績につなげたいと考えている」と記している。











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