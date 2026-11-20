







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは20日、町田隼乙捕手と育成選手契約の交渉を行い、合意に達したと発表した。育成契約に伴い、背番号は「43」から「134」に変更される。



町田は光明学園相模原高からルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズを経て、2024年ドラフト4位で阪神に入団。独立リーグ時代には2023年、2024年と2年連続で捕手部門のベストナインに選出された。



ドラフト指名を受けた2024年には51試合に出場し、189打数61安打、打率.323、5本塁打、37打点を記録。阪神からも広角に長打を放つパワーと技術を備えた強肩強打の捕手として評価されていた。



プロ1年目の昨季は一軍出場がなく、ファームで31試合に出場。66打数10安打、打率.152、8打点の成績を残した。



迎えた今季もファームを主戦場とし、33試合に出場。37打数2安打、打率.054、1打点と、打撃面で苦しいシーズンとなった。



独立リーグ時代には「打てる捕手」として結果を残した町田。来季は育成選手として再スタートを切り、支配下復帰とプロ初の一軍出場を目指す。

















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