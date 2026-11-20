ロッテの井上広大は今季、シーズン自己最多の8本塁打を放ったが、9月以降のバッティングは来季に向けて期待の持てる内容だった。

9月6日のオリックス戦から2試合連続本塁打を放ち、9月9日の楽天戦では2安打。9月10日の楽天戦は無安打だったものの、翌11日のソフトバンク戦から3試合連続安打で、12日のソフトバンク戦では本塁打を放った。

15日の日本ハム戦から22日のオリックス戦にかけて5試合連続無安打だったものの、9月26日の西武戦で本塁打を含む2安打。10月2日のソフトバンク戦、0－1の4回一死走者なしの第2打席、前田悠伍が1ストライクから投じた2球目に投じた145キロのストレートを打った瞬間のレフトへ特大の第8号ソロは素晴らしかった。

レギュラーシーズンのの成績は54試合に出場して、打率.182、8本塁打、15打点だったが、9月以降に限ると21試合に出場して、打率.250、5本塁打、9打点、四球数も8月までの2から9・10月は66打席で5つの四球を選んだ。

後半に本塁打を量産できた理由に「監督、トレーナーさんだったり、S&Cのトレーニングの方がいるんですけど、付きっきりでバッティングを見てもらって、練習していくうちにゲームでもそのまま再現できたというか、そう言ったところが良い結果に繋がったのかなと思います」と携わってもらった方々への感謝の言葉を述べ、「朝、練習前もやって練習終わりもやってという感じだったので、反復練習がそのままゲームに繋がったのかなと思います」と分析した。

来季はレギュラー取りに期待がかかる。レギュラーで出るために必要なことについて井上は「やっぱり打つことだと思いますし、後半の9月10月みたいな成績を頭からずっと出せれば、試合にも出続けられると思うので、そこを出していきたいと思います」と意気込んだ。来季は山口航輝、山本大斗ら右の大砲トリオで、アーチを量産して欲しい。

取材・文＝岩下雄太