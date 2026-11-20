「本当にうまくいったなと言う感じもありますし、来年もできるように頑張ります」

ロッテの八木彬はプロ5年目の今季、充実の1年になった。

今季は開幕二軍スタートだったものの、4月9日に今季初昇格を果たすと、サブロー監督からの助言を受け24年途中に覚えたツーシームが冴え渡り、ロングリリーフとしてブルペンを支えた。

八木がビハインドで投げると逆転する“神話”が生まれるなど、昨季までの4年間で未勝利だったが今年1年だけで9勝を挙げ、今季から新設された『損保ジャパン HIKESHI賞』を受賞。今季は登板数（46）、勝利（9）、ホールド（11）、投球回（59回2/3）、奪三振（43）とあらゆる部門でキャリアハイの成績を残す見事な働きぶりだった。

今季の成績は素晴らしかったが、重要になってくるのは来季も“継続”して活躍すること。八木に2年連続活躍するために必要なことについて訊くと、「今年以上の能力値というか、スピードだったり新しいことにトライしていく。スライダーだったり、変化球だったり能力を上げないといけないなというのを考えています。疲れは絶対に出てくると思うので、そこのケアだったりリカバリーをもっと来年はやっていきたいと思っています」と説明した。

来季はセットアッパー、そして50試合登板を目指すことを掲げた。来季は勝ちパターンでブルペンを支えていくつもりだ。

取材・文＝岩下雄太