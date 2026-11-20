アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストを迎え、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

10月16日（金）と10月23日（金）の放送では、5人組ボーイズグループRUNIDRE（ランアイドリー）の鈴木大介さんと加藤優太さんがゲストに登場。ここでは、23日の放送の模様をお届けします。鈴木さんがアイドルを目指したきっかけや、デビューまでの道のりについて語ってくれました。

RUNIDREは、2026年8月30日にデビューした5人組ボーイズグループです。「You Already Are（すでに持っている）」を掲げ、誰かの理想になるために自分を変えるのではなく、本来の自分を思い出し、自分らしく人生を歩んでいくことを大切にしています。「手放すこと」「自分を愛すること」「自分らしくあること」「失敗を恐れず何度でも挑戦すること」、そして「幸せな自分で夢を叶えていくこと」という、彼らが大切にする生き方がグループのコンセプトに込められています。

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こっちのけんと：同じ事務所の仲間ということで。ついにこっちのけんとに後輩ができました！ 優太くんとは初めましてで、大介くんは以前、事務所に僕がおいしいプリンを持ってきたときに、1個持って帰ってもらいました（笑）。

鈴木：めちゃくちゃおいしかったです！

こっちのけんと：事務所も一緒で、プロデューサーさんも、僕に昔ついてくれていた方なんですよね。そのつながりもあって、RUNIDREができるまでの過程も全部知ってるんですよ。だから「やっとデビューしたんだ！」っていううれしさと、このラジオに来てくれたうれしさもあるので、今日は根掘り葉掘り聞かせていただければと思います。

◆11年間続けた野球を辞め、アイドルを目指した理由

こっちのけんと：この番組は、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。まずは、大介さんの人生1つ目のモーメントは？

鈴木：「2023年 11年間やっていた野球をやめてアイドルを目指し始める」です！

こっちのけんと：ちなみに今はおいくつですか？

鈴木：今、19歳なんですけど、（野球は）5歳からやってました。

こっちのけんと：早くない（笑）!? それはご両親の影響ですか？

鈴木：いや、お父さんはラグビーやサッカーをやってたりしたんで、それを勧められてたんですけど、唐突に僕が「野球をやりたい」って言い出したらしくて（笑）。

こっちのけんと：テレビで見て憧れたとかですか？

鈴木：何も覚えてないです（笑）。

こっちのけんと：ポジションはどこだったんですか？

鈴木：いろいろやってたんですけど、最後のほうは外野をやらせていただいてました。

こっちのけんと：自分的にはけっこう上手いほうでした？

鈴木：けっこうがっつりやらせていただいてたんで、まあ客観的には分かんないですけど……頑張ってました（笑）。

こっちのけんと：じゃあ、中学・高校の部活はずっと野球部に入ってたんですか？

鈴木：そうですね。中学はクラブチームで野球をやっていました。

こっちのけんと：じゃあ、当時は髪も長くなかった？

鈴木：ずっと丸刈りでしたね。

こっちのけんと：じゃあ、当時の友達が見たらびっくりするんじゃないですか？

鈴木：伸びたら同級生にバレないです（笑）。

こっちのけんと：じゃあ今、人生で一番髪が長いぐらいですか？

鈴木：そうですね。マジでめちゃくちゃ長いです（笑）。

こっちのけんと：11年間やっていた野球をやめるの、つらくなかったですか？

鈴木：つらかったですね。両親に相談するのもつらかったです。高校2年生の春にやめまして。

こっちのけんと：じゃあ、2年の春から「アイドルになりたい」と？

鈴木：そうですね。

こっちのけんと：野球をやめるくらいの衝撃って、何があったんですか？

鈴木：その直前ぐらいに、アイドルのライブに初めて行かせていただいて。そのときに、「こんなに生で会って、幸せを得られるものがあるんだ」って思って。自分がそっち側になりたいなと、純粋に思ったんですよね。

こっちのけんと：なるほど。ということは、野球をしながらも、音楽はわりと好きだったんですか？

鈴木：めっちゃ好きでしたね！

こっちのけんと：ちなみに、野球の経験が今に生きてるみたいなことってあります？ 僕の友達の新浜レオンも、もともと野球をやっていて、キャッチャーだったんですよ。膝でスライディングするのを野球でやってて、今も歌ってるときにやってるんですよ。

鈴木：ええ～！

こっちのけんと：野球で役に立つことってあります？

鈴木：根性というか、あのときに打ち込んだことが、気持ちの面で生きることはけっこうあるかもしれないです。

こっちのけんと：たしかにアイドルも、言ってしまえばスポーツマンですもんね。

◆TikTokでのスカウトが人生を変える出会いに

こっちのけんと：続いて、大介さんの人生2つ目のモーメントは？

鈴木：「2025年 片山さんと出会う」です。

こっちのけんと：以前は僕のプロデューサーで、今はRUNIDREのプロデューサーをしている、片山（彩夏）さんですね。僕は大学生時代にアカペラサークルに入っていて、片山さんは1つ上の先輩で。卒業したあとに僕がYouTubeで活動しているのを見てくれていたみたいで、「うちの事務所で曲作らない？」と言ってくれたんです。そこから僕は「死ぬな！」とか「はいよろこんで」とかを一緒に作った人なんですけども、その片山さんと出会ったのが2025年。どんな出会い方だったんですか？

鈴木：TikTokでスカウトをしていただきました。

こっちのけんと：そういう感じなんだ！ それまでは個人で活動していたんですか？

鈴木：活動というか、ちょっと発信してるぐらいでしたね。

こっちのけんと：話を聞いたときに「やりたい！」と思った感じですか？

鈴木：そもそも、話を聞く前は「怪しい」と思っていたというか……（笑）。ネットでスカウトされるって、やっぱり怖くて。

こっちのけんと：そうですよね（笑）。

鈴木：だけど、実際に行って話をしてみたら、片山さんの熱量もすごかったですし、「ここに対してこれをやる」みたいな感じで、一つひとつすごく考えてらっしゃって。それで「この人とだったら何でもできるかもしれないな」って直感的に思いました。

こっちのけんと：そもそも、どんな話を聞いたんですか？ 「うちでやらない？ うちにはこっちのけんとがいるけど」みたいな（笑）？

鈴木：そんな感じじゃないです（笑）！ 片山さん自身が今まで経験してきたこととか、等身大な話とかも含めて、「だから私は今、こういうグループを作りたいんだ」と、一つひとつ丁寧に説明してくださって。話を聞いていくなかで、自分を振り返ることもあり、共感する思いもあって、一緒にやっていきたいなっていう気持ちが芽生えた感じですね。

◆メンバーが明かす、鈴木大介の意外な素顔

こっちのけんと：初めて会う同世代のイケメンたちと同じ釜の飯を食べ、同じ屋根の下で過ごすってけっこう緊張すると思うんですけど、どうでした？

鈴木：そうですね（笑）。優太は？

こっちのけんと：たしかに。優太くんはわりと最後らへんに入ったんですよね？

加藤：僕は、最初はけっこう怖かったです。

こっちのけんと：優太くんって一番年下ですか？

加藤：はい。1回片山さんに、「メンバーと会いたい」っていうお話をしたら、次の日に会わせてくださって。そのときに大介くんと咲太朗くんと（弓木）大和くんがいたんですよ。3人ともすっごく褒めてくれるというか、「めっちゃ唇ぷるぷるだね」みたいな感じで（笑）。悪意がないというか、みんな天然だなって思ったんですよね（笑）。僕は人見知りなんですけど、馴染むのは早かったです。

こっちのけんと：優太くんから見て、大介くんってどんな印象でした？

加藤：えーっと……、ちょっとネジが1個外れてるかなっていう（笑）。

こっちのけんと：僕から見ると優太くんもだいぶ（笑）。でも、今日喋った感じだとすらすら喋っている感じでしたよね。

加藤：大学にも通われてるんですけど、頭もよくて。勉強が得意なんだろうなって感じもするんですけど、家を出るときとかはめっちゃドタバタして「やばいやばい！ あーっ！」って言ってます（笑）。

こっちのけんと：そんなタイプなんだ（笑）。大介くん的には優太くんってどんな感じなんですか？

鈴木：見た目もかっこいいし、最初は大人っぽくてクールな印象でした。実際は、彼もけっこうネジが飛んでいて（笑）。でも、高校生と思えないくらい大人っぽい考え方を持ってたりして、けっこうギャップがある人だなって思っています。

こっちのけんと：大介くんが現役の大学生で、優太くんが現役の高校生。若い！ 来週は優太くんのモーメントを聞かせていただきます！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT