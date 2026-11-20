ロッテの高野脩汰は今季、32試合・66回を投げ、4勝4敗4ホールド、防御率2.86。8月以降は先発で4試合・27回を投げたが、4試合全てクオリティスタート（6回3自責点以内）をクリアし、3勝1敗、1.67と安定した成績を残した。

レギュラーシーズン終了後に行われたZOZOマリンスタジアムでの秋季練習では、シーズンオフに向けて「コーチと振り返りをした時に、低めのフォークをケアされて浮いたフォーク、まっすぐを対応されてということがあったので、低めにまっすぐを通して、目付けを低めにもさせることによって、また低めのフォークが生きてきたりするし、右だったら足元に消えるスライダーとかも通用してくるかなと思うので、低めの精度を練習しつつ、曲がり球も今年の終盤良かったんですけど、年間通して投げられるように。もう少し厳しい場面でも選択できるような信頼度に持っていけるように球数をこなしたいと思っています」とストレート、スライダー、フォークの精度を磨いていくと話していた。

秋季練習が終わってから3週間弱。現在はどのような状況なのだろうかーー。

「ちょっと最終登板で怪我（右脇腹を痛める。現在は完治）しちゃって、ちょっと出遅れたというか、この前までリハビリ期間があったので、満足に取り組めてはいないんですけど、今は万全になったのでこれから体を作り直すというか、筋力をパワーアップさせた上で取り組みたいと思っています。今は筋肥大というか、体づくりに重きを置いている時期です」と教えてくれた。

先発、リリーフをクオリティ高くできるのが高野の大きな強み。その武器を活かすため、体を作り、持ち球の精度向上を図っていく。

取材・文＝岩下雄太