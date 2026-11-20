







高橋光成 最新情報

NPB・埼玉西武ライオンズに所属する高橋光成投手は今オフ、海外FA権を行使し去就が注目されている。NPBでは福岡ソフトバンクホークスや横浜DeNAベイスターズが興味と伝えられていた中、MLBでもワシントン・ナショナルズが新天地に浮上した。米メディア『MLBトレードルーマーズ』が報じた。



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高橋は昨オフポスティングを利用してのMLB移籍を目指すも、最終的には西武残留を決断。迎えた今季は22登板、9勝6敗、防御率2.54といった数字をマークしている。



同メディアによると、ナショナルズは短期で契約可能なFA投手の補強を模索しており、ロサンゼルス・ドジャースFAのクリス・ブビック投手、シンシナティ・レッズFAのブラディ・シンガー投手とともに、高橋の獲得についても問い合わせを行っているとのこと。



「相手打者のレベルがMLBより低いにもかかわらず、高橋の空振りを奪う能力を示す指標は、依然としてMLB平均を下回っている」と不安要素に触れつつも、「MLBでは先発ローテの下位、あるいは先発とリリーフを兼任するスイングマンとして関心を集める可能性が高い。NPBでも先発として、複数年契約のオファーを受けることは間違いないだろう。佐藤輝明外野手、平良海馬投手、伊藤大海投手らほど大きな注目を集めているわけではないが、比較的低コストで一定の投球イニング数を計算できる投手を探している球団にとって、費用対効果の面で興味深い補強候補といえる」と指摘している。











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