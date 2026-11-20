「5月にマメを潰したので、そこがもったいない時間ではあった。そこがなかったらもうちょっとできたのかなと思います」

ロッテの秋山正雲は5年目の今季、ファームで15試合・61回を投げ、3勝3敗、防御率5.02だった。

5月にマメを潰したことによる怪我の功名もあった。「マメを潰した期間に自分で何が必要かを考えて、今までより考える時間があったので、その時間で取り組み始めました」と従来投げていたスライダー、チェンジアップに加え、速いスライダー、速いチェンジアップを投げはじめ、スライダーとチェンジアップの種類を増やした。

10月30日から11月15日にかけて行われた都城秋季キャンプにも、育成選手でありながら参加メンバーに選ばれた。「来年に向けての体づくりと、スライダーがあまり安定してストライクができてなかったので、スライダーの取り組みをしています」と秋季キャンプでは課題に向き合った。

11月7日の侍ジャパンとの練習試合に4－10の8回に登板し、先頭のチームメイトの西川史礁（ロッテ）を初球の142キロストレートで右飛、続く山縣秀（日本ハム）を3ボール2ストライクから6球目のインコース143キロのストレートで見逃し三振、最後は度会隆輝（DeNA）を1ボール1ストライクから3球目のストレートで中飛に打ち取った。1回を打者3人に対し、わずか10球に抑えた。この投球が来季に繋がっていきそうなイメージはあるのだろうかーー。

「自信にはなりましたけど、今取り組んでいるスライダーとかは全然試合でストライクが取れなかったので、そこはまだまだやる必要がある部分だと思います」と話したように、侍ジャパンとの練習試合でスライダーを2球投げたがいずれもボールとなった。

課題を持って取り組んだスライダーも、都城秋季キャンプで一定の手応えを掴み、オフを迎えた。

「今年の秋のキャンプも最後一軍のキャンプに残らせてもらった。そこで投手コーチとマンツーマンで指導されたこともあったので、秋にやってきたことをこの自主トレ、オフと2月のキャンプにまず照準を合わせて、一発目に第一印象が良くなったと言われるように準備していきたいです」

目指すは支配下選手復帰。「支配下に7月というわけはなく、なるべく早く支配下に戻って一軍で投げられたらと思います」。来年の2月1日からアピールして、早い時期に支配下復帰をするつもりでいる。

取材・文＝岩下雄太