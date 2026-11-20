ロッテの山本大斗は来季、今季38本塁打を放った山口航輝と共に“長打”で打線を引っ張っていくつもりだ。

山本は昨季日本人チームトップの11本塁打を放ったが、今季は4本塁打にとどまった。この秋から基礎を固め、「体幹でスイングできるようにしたいと思うので、そういう意味で構えは変わっていますね」と打撃フォームの改造に着手。その中で、11月7日に行われた侍ジャパンとの練習試合では0－8の3回二死走者なしの第2打席、武内夏暉が1ボールから投じた2球目の144キロストレートをレフトスタンドへ打った瞬間の一発を放った。

ロッテの外野陣は西川史礁、藤原恭大がレギュラー格で、山本をはじめ、髙部瑛斗、井上広大らで争う構図。今季38本塁打を放った山口航輝もレフトとファーストをこなす。

来季は「レギュラーを取りたいのと山口さんがああやってロッテでホームランを打って、こういうふうにできるんだぞというのを今年見せてもらったので、山口さんとホームランを競えるようにやっていきたい。ホームランが増えるようにやっていきたいです」と決意。

山本にとって、山口はどういう存在なのだろうかーー。

「いいお手本を見せてくれたというか、すごいなと思いました」。来季は山口と共に本塁打を量産していくことを誓った。

取材・文＝岩下雄太