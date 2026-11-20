ロッテの早坂響は10月24日に球団から来季の支配下選手契約を行わないことを通知されたが、20日に来季の育成契約を結ぶことが決まった。

早坂はプロ2年目の昨季、一軍初登板、さらには同年7月12日の西武戦では「高校時代も投げたマウンドだったので、そこに戻ってくることが目標のひとつではありました。それを達成できたので、ひとつ自分の中の目標を達成できたので良かったと思います」とZOZOマリンスタジアムデビューを飾るなど、9試合に登板。

昨季の経験を活かし、今季は一軍の登板数を増やしたいところだったが、一軍登板がなく、ファームでも1試合の登板にとどまった。

「今年は腰のリハビリから始まってそこは完全に完治して不安ない状態でできるようになっている。そこからパフォーマンスを上げていく段階でなかなか出力は出るんですけど、ゾーンで勝負していくことが上手くいかなくて、そこがなかなかハマらなかった1年かなと思います」と今季を振り返った。

レギュラーシーズン終了後に行われたみやざきフェニックス・リーグには4試合に登板した。「フェニックスも課題もたくさんあって、その中でも最後の試合は自分の中でもどんどんゾーンで勝負できてまっすぐとスライダーで抑えていけたので、そのいいイメージでやっていきたいと思います」

スライダーもそうだが、昨季はフォークも課題を持って取り組んできた。「フォークというよりかは、今年はスライダーの感覚が良くて、フォークで空振りが取れたらいいんですけど、まずはその前に決め球に持ってくるまでにカウントを整えるというところでスライダーでカウントを稼いだりというところだった。今はスライダーでカウントをとっていくみたいなピッチングになっています」と、スライダーに重点を置いた。

「まっすぐが持ち味だと思うので、しっかりまっすぐがゾーンで勝負できるようになればしっかり一軍でも勝負できるかなと思っています。まっすぐを磨いてそこをどんどんアピールしていけたらいいのかなと思います」。背番号は3桁に変わるが、期待の地元出身右腕であることは変わらない。持ち味をアピールして、1日もはやく支配下選手に戻りたい。

取材・文＝岩下雄太