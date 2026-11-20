中日が、ソフトバンクを戦力外となった緒方理貢（28）と育成契約を結ぶことに合意し、20日に記者会見を行った。背番号は「210」。

会見では、「球団からは走塁と守備がチームの課題になっている、そこを頑張ってほしいと言われました」と明かし、「もう野球ができなくなるのではという時、一番最初に声をかけてくれたのがドラゴンズだった。足が求められていると思うので、いつでも走れますしチーム勝利に自分の足が貢献できるよう頑張りたい。育成の厳しさはわかっているので、もう一度ここから這い上がります」と球団への感謝と意気込みを語った。

ファンに向けて、「来季からお世話になります緒方理貢です、僕のプレーでチームを勝たせたいですし、なにより来年は自分にとっても勝負なので、温かい声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。

緒方は駒澤大からソフトバンクに20年育成5位で入団。24年に支配下に昇格となり、代走・守備固めを中心に86試合に出場。25年は自己最多の106試合に出場したが、今年は右ふくらはぎのケガで出遅れるなど思うようにいかず、わずか14試合の出場にとどまった。日本シリーズでも出番があったが、戦力外通告を受けて退団となった。