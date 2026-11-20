







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは20日、福岡ソフトバンクホークスを戦力外となった緒方理貢外野手と育成選手契約を結んだと発表した。同日に球団事務所で入団会見が行われ、背番号は「210」に決まった。



緒方は京都外大西高、駒澤大を経て、2020年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。持ち前の俊足と守備力を武器に、2022年にはウエスタン・リーグの盗塁王を獲得した。



2024年3月に支配下登録を勝ち取ると、同年は一軍86試合に出場。昨季は自己最多の101試合に出場し、打率.216、8盗塁を記録した。



しかし、プロ6年目の今季は一軍14試合の出場にとどまり、6打数2安打、打率.333、1盗塁を記録。ファームでは41試合に出場し、打率.220、0本塁打、10打点、10盗塁だった。



シーズン終了後の10月29日には、来季の支配下選手契約を結ばないことを通告されていた。



入団会見では「もう野球ができなくなるのではという時、一番最初に声をかけてくれたのがドラゴンズだった」と感謝の思いを口にした。さらに、「育成の厳しさはわかっているので、もう一度ここから這い上がります」と再起を誓った。



また、来季から中日を率いる工藤公康新監督とは、ソフトバンク時代の2021年以来、6年ぶりに同じチームで戦うことになる。緒方は走塁と守備でチームに貢献する意欲を示しており、新天地で再び支配下登録を目指す。

















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